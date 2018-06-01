Счастье из пробирки: сколько стоит ЭКО в Беларуси и кому его надо делать

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Нуждающихся в ЭКО все больше

Репродуктолог отделения планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ “Мать и дитя” Ирина Дусь

Кому рекомендуют ЭКО

Почему рождаются двойни

Беременность — всегда риск

Сколько стоит ЭКО в Беларуси

В прошлом году в Беларуси провели почти 4 тысячи циклов экстракорпорального оплодотворения.обратился в РНПЦ "Мать и дитя", где бесплодие лечат уже больше 40 лет: рассказываем, кому может помочь ЭКО, во сколько обойдется и какие последствия может иметь.В Беларуси около 14% семей не могут зачать ребенка самостоятельно. Пары, у которых есть безуспешный опыт борьбы с бесплодием, могут прибегнуть к одному из методов лечения — экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). С каждым годом количество подобных процедур в нашей стране растет.— рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог отделения планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя"рассказала репродуктолог.Бесплодие у молодых женщин лечат не более чем два года, пациенткам после 35 лет — год, а белорускам старше 40 лет ЭКО могут предложить сразу. В практике встречаются и весьма необычные случаи.вспомнила Ирина Дусь.По словам врача, некоторые белорусы не хотят афишировать то, что лечат бесплодие и прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям.Белорусское законодательство допускает к ЭКО женщин в возрасте 18-49 лет. По словам репродуктолога, к программе обращаются как супружеские пары, так и одинокие женщины.— поделилась Ирина Дусь.Эксперт подчеркивает: между возрастом потенциальной матери и эффективностью ЭКО есть прямая взаимосвязь. Если женщина до 30 лет может рассчитывать на эффективность более чем в 50%, то к 41-42 годам она снижается до 3-5% на попытку.— рассказала она.Точно сказать, какая попытка ЭКО будет успешной, невозможно. К примеру, одна из пациенток Ирины Дусь смогла стать мамой, посвятив программе почти пять лет жизни.— вспомнила врач.Супружеская пара была настроена очень решительно; долгожданная беременность наступила только с одиннадцатой попытки и закончилась рождением здорового малыша.Двойню или даже тройню в результате ЭКО рожает приблизительно каждая пятая мать. Так происходит потому, что женщине в матку помещают несколько эмбрионов — двух или трех.предостерегла она.А вот выбирать пол будущего ребенка не позволяют, даже несмотря на то, что такая возможность при ЭКО есть.пояснила Дусь.— рассказала врач.Самое частое осложнение, по словам репродуктолога, — синдром гиперстимуляции яичников:— пояснила врач.Среди прочих осложнений — внематочная или неразвивающаяся беременность, выкидыш. Риск последнего, по словам врача, спрогнозировать сложно как для пациентки ЭКО, так и для женщины, которая забеременела самостоятельно: беременность — это всегда риск.Стоимость ЭКО варьируется в зависимости от препаратов, которые будут применять, и выбранного медцентра.отметила Дусь.Сегодня ЭКО в Беларуси не проводится бесплатно, однако предложена льготная кредитная линия. Весной минувшего года власти обсуждали вопрос финансирования проведения ЭКО государством (хотя бы первой попытки). Однако точное решение по-прежнему не принято. Обсуждения продолжаются; предположительно, до сих пор не определена категория пациенток, которые смогут рассчитывать на бесплатную попытку ЭКО.Можно ли выгадать что-то, сделав ЭКО в других странах? Специалист считает, что нет: программы ЭКО с использованием современных технологий в Беларуси предлагают восемь медцентров. В республике большой опыт проведения репродуктивных процедур, да и специалисты по-настоящему преданы своему делу.вспомнила Ирина Дусь.