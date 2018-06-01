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Счастье из пробирки: сколько стоит ЭКО в Беларуси и кому его надо делать

02.06.2018 11:01 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Сергей Лескеть
Невозможно точно сказать, какая попытка ЭКО окажется удачной: одна пациентка смогла забеременеть лишь с одиннадцатого раза.

В прошлом году в Беларуси провели почти 4 тысячи циклов экстракорпорального оплодотворения.

Sputnik обратился в РНПЦ "Мать и дитя", где бесплодие лечат уже больше 40 лет: рассказываем, кому может помочь ЭКО, во сколько обойдется и какие последствия может иметь.


Нуждающихся в ЭКО все больше

В Беларуси около 14% семей не могут зачать ребенка самостоятельно. Пары, у которых есть безуспешный опыт борьбы с бесплодием, могут прибегнуть к одному из методов лечения — экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). С каждым годом количество подобных процедур в нашей стране растет.


Репродуктолог отделения планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ “Мать и дитя” Ирина Дусь

"Девушки довольно рано начинают жить половой жизнью и рискуют приобрести пагубные для зачатия ребенка инфекции; прерывание беременности тоже плохо сказывается на последующей репродуктивной функции", — рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог отделения планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя" Ирина Дусь.


Кому рекомендуют ЭКО

"В течение шести месяцев регулярной половой жизни забеременеет примерно 65-70% здоровых супружеских пар. Другим 15-20% понадобится еще полгода. Отсутствие беременности в течение года — повод обратиться для проведения обследования", — рассказала репродуктолог.

Бесплодие у молодых женщин лечат не более чем два года, пациенткам после 35 лет — год, а белорускам старше 40 лет ЭКО могут предложить сразу. В практике встречаются и весьма необычные случаи.

"У меня наблюдалась пара, которую лечили от бесплодия не один год. В программе ЭКО женщине было перенесено три эмбриона: беременность наступила с первой попытки, родилась тройня. А спустя несколько лет она дважды смогла забеременеть сама, и сейчас это многодетная пара с пятью детьми", — вспомнила Ирина Дусь.

По словам врача, некоторые белорусы не хотят афишировать то, что лечат бесплодие и прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Белорусское законодательство допускает к ЭКО женщин в возрасте 18-49 лет. По словам репродуктолога, к программе обращаются как супружеские пары, так и одинокие женщины.

"Средний возраст пациенток в нашем отделении — 33-34 года, однако обращались как 19-, так и 49-летние. В последнее время женщин, которые прибегают к программе в позднем репродуктивном возрасте (старше 35 лет — Sputnik), становится все больше: они получают образование, делают карьеру, добиваются благополучия, а деторождение откладывают на потом", — поделилась Ирина Дусь.

Эксперт подчеркивает: между возрастом потенциальной матери и эффективностью ЭКО есть прямая взаимосвязь. Если женщина до 30 лет может рассчитывать на эффективность более чем в 50%, то к 41-42 годам она снижается до 3-5% на попытку. "В моей практике бывали лишь единичные беременности у пациенток 41-43 лет", — рассказала она.

Точно сказать, какая попытка ЭКО будет успешной, невозможно. К примеру, одна из пациенток Ирины Дусь смогла стать мамой, посвятив программе почти пять лет жизни.

"Это была пациентка 40 лет со сниженным овариальным резервом: количество яйцеклеток и эмбрионов каждый раз было минимальным. Женщине выполнили пять неудачных попыток в других клиниках, а под моим наблюдением в РНПЦ "Мать и дитя" — еще шесть", — вспомнила врач.

Супружеская пара была настроена очень решительно; долгожданная беременность наступила только с одиннадцатой попытки и закончилась рождением здорового малыша.


Почему рождаются двойни

Двойню или даже тройню в результате ЭКО рожает приблизительно каждая пятая мать. Так происходит потому, что женщине в матку помещают несколько эмбрионов — двух или трех.

"Частота многоплодия после ЭКО — до 20% от всех наступивших беременностей. Чаще всего это двойни, крайне редко — тройни. Но это большой риск для матери и плодов: мы советуем пациенткам переносить одного эмбриона; оставшихся можно криоконсервировать и перенести в случае неудачи", — предостерегла она.

А вот выбирать пол будущего ребенка не позволяют, даже несмотря на то, что такая возможность при ЭКО есть.

"В Европе есть страны, где по желанию матери подсаживают эмбрионы определенного пола, но в Беларуси это законодательно запрещено. Их тестируют только в одном случае: если кто-то в паре является носителем генетического заболевания, связанного с полом (гемофилии, например), и необходимо избежать рождения больного ребенка", — пояснила Дусь.


Беременность — всегда риск

"Мы беседуем с каждой парой о шансах наступления беременности в программе ЭКО, чтобы они понимали, на что могут рассчитывать, и знали о рисках, которые может повлечь проведение процедуры", — рассказала врач.

Самое частое осложнение, по словам репродуктолога, — синдром гиперстимуляции яичников: "Тяжелые формы этого синдрома, к счастью, встречаются редко, но требуют госпитализации и интенсивного лечения", — пояснила врач.

Среди прочих осложнений — внематочная или неразвивающаяся беременность, выкидыш. Риск последнего, по словам врача, спрогнозировать сложно как для пациентки ЭКО, так и для женщины, которая забеременела самостоятельно: беременность — это всегда риск.


Сколько стоит ЭКО в Беларуси

Стоимость ЭКО варьируется в зависимости от препаратов, которые будут применять, и выбранного медцентра. "Средний протокол в нашем отделении с учетом стоимости медикаментов и расходного материала — около 4 тысяч рублей. В частных центрах одна попытка ЭКО стоит дороже", — отметила Дусь.

Сегодня ЭКО в Беларуси не проводится бесплатно, однако предложена льготная кредитная линия. Весной минувшего года власти обсуждали вопрос финансирования проведения ЭКО государством (хотя бы первой попытки). Однако точное решение по-прежнему не принято. Обсуждения продолжаются; предположительно, до сих пор не определена категория пациенток, которые смогут рассчитывать на бесплатную попытку ЭКО.

Можно ли выгадать что-то, сделав ЭКО в других странах? Специалист считает, что нет: программы ЭКО с использованием современных технологий в Беларуси предлагают восемь медцентров. В республике большой опыт проведения репродуктивных процедур, да и специалисты по-настоящему преданы своему делу.

"Помните циклон "Хавьер"? Как раз на тот день у нас был намечен перенос эмбрионов иногородней супружеской паре. Крайне сложно было добраться до медцентра из-за того снежного коллапса как сотрудникам, так и супругам, которых в клинику доставили, представьте себе, при помощи санавиации. И все это было не зря: пациентка забеременела и родила прекрасную девочку", — вспомнила Ирина Дусь.

 
 
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Невозможно точно сказать, какая попытка ЭКО окажется удачной: одна пациентка смогла забеременеть лишь с одиннадцатого раза.
 
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