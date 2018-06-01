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Как прожить белорусу на 3,5 рубля в день?

02.06.2018 10:56 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: TUT.BY
Для кого не по карману шоколад, кофе и мороженое, а также билет в кино или театр.

Бюджет прожиточного минимума с начала мая равен 206,58 рублям или 102 долларам. Причем, 560 тысяч белорусов не имеют даже такого дохода. Это – больше, чем население Гомеля, второго по величине города Беларуси.

Завтра твоей страны подсчитал: что могут позволить себе белорусы на прожиточный минимум?


Питаться придется только самыми дешевыми продуктами

Начнем с самого необходимого для жизни человека: питания. В среднем белорусы тратят на еду чуть больше 40% располагаемых средств. У людей, живущих на грани бедности, эти расходы вырастают минимум до 50%. То есть продуктовая корзина на месяц составляет примерно 100 рублей.

Как прожить белорусу на 3,5 рубля в день?

Столько может потратить на еду белорус с доходом в 206 рублей

С таким бюджетом, придется питаться только самыми простыми и дешевыми продуктами. При условии, что у человека нет аллергии, и он не придерживается особой диеты, следовать относительно сбалансированному рациону питания возможно.

Завтра твоей страны составил корзину продуктов на месяц из самых дешевых товаров одной из торговых сетей страны. Многие продукты оказываются доступными только благодаря тому, что магазины проводят акции и делают скидки.

Как прожить белорусу на 3,5 рубля в день?

Такой набор продуктов на месяц можно купить, потратив 98 рублей

Чтобы побаловать себя шоколадом, кофе или мороженым, придется отказаться от других продуктов.


На одежду и культурный отдых денег не хватит

Конечно, гражданину необходимо также позаботиться об оплате услуг. За коммуналку владелец однокомнатной квартиры платит примерно 40 рублей в месяц. Проездной билет на один вид транспорта в областном городе стоит 22,5 рубля. Еще минимум 20 рублей обойдется мобильная связь и интернет. Итого на минимум самых необходимых услуг в месяц уходит около 82,2 рублей.

Как прожить белорусу на 3,5 рубля в день?

Если уложиться в указанные выше суммы на питание и услуги, то еще 26 рублей можно потратить на средства гигиены и другие расходы. А вот на кино, театр или отдых в кафе денег не хватит. Точно так, как не хватит этих средств на покупку одежды, дополнительное образование или платные медицинские услуги.


Каждый десятый получает не больше 300 рублей

Прожиточный минимум, как и минимальная зарплата в Беларуси позволяют лишь выживать, подтверждает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

По его словам, чтобы узнать, как можно прожить на 3,5 рубля в день, лучше всего провести эксперимент.

− Наверное, это более реально для тех, кто живет в сельской местности и имеет подсобное хозяйство. Но лично я не выжил бы, − отмечает эксперт.

По данным Белстата, доход до 400 рублей в месяц имеют 48,1% белорусов. Из них почти 22% граждан располагают доходом, не дотягивающим до минимальной зарплаты − 305 рублей. Около 5,9% наших сограждан живут за чертой бедности. В прошлом году 310 тысяч человек получали государственную адресную социальную помощь (ежемесячную или разовую).

Для сравнения, в Польше прожиточный минимум эквивалентен 200 евро. Это при том, что некоторые товары у западной соседки дешевле белорусских.

Владимир Ковалкин считает, что для улучшения качества жизни белорусов следует поднять и минимальную зарплату, и прожиточный минимум. Например, литовцы из года в год повышают минимальную зарплату. Сейчас она составляет почти 400 евро, что выше, чем средняя зарплата в Беларуси.

 
Теги: Гомель
 
 
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Для кого не по карману шоколад, кофе и мороженое, а также билет в кино или театр.
 
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