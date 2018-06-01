|
Бес попутал: парень забросал яйцами военкомат в Речице
Иллюстративное фото
«Наступление» ожидаемо закончилось в милиции.
Сейчас молодой человек всячески отрицает какие-либо «военные действия» и клянётся, что бес попутал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство), пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 13 мая, будучи навеселе, 24-х летний житель Речицы вышел в центр города и забросал куриными яйцами военкомат.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)