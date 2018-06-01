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Бес попутал: парень забросал яйцами военкомат в Речице

02.06.2018 10:41 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Вечером 13 мая, будучи навеселе, 24-х летний житель Речицы вышел в центр города и забросал куриными яйцами военкомат.

«Наступление» ожидаемо закончилось в милиции.

Сейчас молодой человек всячески отрицает какие-либо «военные действия» и клянётся, что бес попутал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство), пишет dneprovec.by.

 
 
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Вечером 13 мая, будучи навеселе, 24-х летний житель Речицы вышел в центр города и забросал куриными яйцами военкомат.
 
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