ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учащаяся витебского колледжа вскрыла вены в туалете учреждения

02.06.2018 10:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Второкурсница Витебского государственного технического колледжа пыталась вскрыть себе вены прямо в уборной учреждения образования. Девушка осталась живой, ее госпитализировали в в Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии, пишут "Народные новости Витебска".

В произошедшем девушка винит представительницу администрации колледжа. Журналистам она рассказала, что после 9-го класса поступила в колледж. Некоторое время назад второкурсница собиралась поехать волонтером с благотворительным общественным объединением "Мир без границ". Однако представитель администрации колледжа дала организаторам очень отрицательную характеристику на нее. По словам девушки, о ней рассказали не соответствующие действительности факты.

В тот раз конфликт разрешил директор колледжа, и учащаяся поехала волонтером. Но, говорит девушка, представительница администрации продолжала придираться к ней и к другим учащихся. Причем, по словам второкурсницы, были не только моральные оскорбления, но и физическое воздействие.

Поэтому 31 мая девушка, доведенная до отчаяния, пыталась совершить суицид.

Директор колледжа Александр Лосякин отказался комментировать "Народным новостям Витебска» это происшествие. Саму учащуюся и ее мать, которая одна воспитывает троих детей, он характеризовал положительно.

Также положительно он отозвался о сотруднице, которую девушка обвиняет. По словам директора, эта женщина отработала в сфере образования 45 лет и ей остается полтора года до пенсии.

Проверкой факта занимается милиция и Следственный комитет.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второкурсница Витебского государственного технического колледжа пыталась вскрыть себе вены прямо в уборной учреждения образования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск отчитался о реализации программы устойчивого развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика