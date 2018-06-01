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Главному тренеру минского "Динамо" надоело бомжевать

02.06.2018 10:33 — Разное | UDF  
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Сергей Гуренко
1 июня стартовал 10-й тур чемпионата страны по футболу. Минское «Динамо» вырвало победу на последних минутах, а солигорский «Шахтер» поднялся на третье место.

Динамо Мн — Минск — 1:0 (Быков, 90)


После матча на стадионе «Трактор» у главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко спросили, доволен ли он тем, как на его команду ходят зрители.

— Буду доволен, когда у нас появится свой стадион. Неважно, как он будет называться. Надоело бомжевать уже. Хочется жить в своем доме, а не в чужом, – цитирует слова тренера «Прессбол».

Неман — Шахтер — 0:1 (Шибун, 35)


«Шахтер» одержал четвертую победу подряд и впервые в сезоне поднялся на промежуточное третье место в таблице.

Верхняя часть турнирной таблицы пока выглядит так:

1.БАТЭ – 25 очков (после 9 игр)

2.Динамо Мн – 23 (10)

3.Шахтер – 18 (10)

4.Неман – 18 (10)

4.Витебск – 17 (9)

5.Слуцк – 15 (9)

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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1 июня стартовал 10-й тур чемпионата страны по футболу.
 
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