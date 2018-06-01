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Главному тренеру минского "Динамо" надоело бомжевать
Сергей Гуренко
Динамо Мн — Минск — 1:0 (Быков, 90)
После матча на стадионе «Трактор» у главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко спросили, доволен ли он тем, как на его команду ходят зрители.
— Буду доволен, когда у нас появится свой стадион. Неважно, как он будет называться. Надоело бомжевать уже. Хочется жить в своем доме, а не в чужом, – цитирует слова тренера
Неман — Шахтер — 0:1 (Шибун, 35)
«Шахтер» одержал четвертую победу подряд и впервые в сезоне поднялся на промежуточное третье место в таблице.
Верхняя часть турнирной таблицы пока выглядит так:
1.БАТЭ – 25 очков (после 9 игр)
2.Динамо Мн – 23 (10)
3.Шахтер – 18 (10)
4.Неман – 18 (10)
4.Витебск – 17 (9)
5.Слуцк – 15 (9)
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