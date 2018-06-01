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В Минске прямо перед водителем рухнуло гнилое дерево
Как видно на фото, клен буквально сгнил в основе. Дерево медленно наклонилась, забрасывая проезжую часть ветками. Окончательно упасть ему не дали другие деревья,
Происшествие случилось 30 мая на 2-м переулке Розы Люксембург в Минске.
Автор видео отмечает, что через несколько минут на место событий уже приехали спасатели с мигалками.
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Как видно на фото, клен буквально сгнил в основе. Дерево медленно наклонилась, забрасывая проезжую часть ветками.
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