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Лукашенко рассказал о будущем Коли после школы

02.06.2018 10:21 — Разное | UDF  
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Фото: БелаПАН
Глава государства заявил, что его младший сын Николай будет служить в пограничных войсках, как отец и старшие братья.

– Младший готовится быть пограничником, если ему понравится служба в пограничных войсках. Но я, конечно, хотел бы, — сказал Александр Лукашенко, передает ОНТ.

Глава государства рассказал, как он пошел в пограничники, передает его пресс-служба.

– В погранвойска я пошел сам. Закончил университет в свое время, хорошо закончил, я единственный сын у матери, и с педобразованием тогда не призывали в войска вообще. Но у меня все мои двоюродные братья были пограничниками. И тот брат, с которым я вырос, я помню, как он уходил в погранвойска и возвращался — весь в медалях и орденах. Конечно, это сформировало у меня желание служить в пограничных войсках, — поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.

– Могли взять только троих человек — служить в Кушке, на Даманском и в Брестском пограничном отряде. Ну, я — патриот — после событий на Даманском: да, я пойду, говорю, туда служить. Думал, если я так жестко поставлю вопрос, то КГБ меня туда отправит (это тогда были войска КГБ). Помню, майор мне говорит: «У тебя скоро сын родится (я уже женат был), какой Даманский, ты же не знаешь, что там будет». Я говорю: «Нет, я настаиваю: если не на Даманский, ладно, пойду на Кушку». Он говорит: «Нет, пойдешь в Брестский пограничный отряд — здесь на месте, ближе». Я прикинул, думаю, ладно, а то вообще не возьмут».

И вот, когда я пришел в Брестский пограничный отряд, я понял, что лучше бы я служил на Даманском. Это кошмарная была служба, и дергали нас очень серьезно. Очень серьезно относились к защите государственной границы. Отряд был лучшим в Советском Союзе, но и служить было очень тяжело.

 
 
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Глава государства заявил, что его младший сын Николай будет служить в пограничных войсках, как отец и старшие братья.
 
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