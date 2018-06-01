Лукашенко рассказал о будущем Коли после школы



Фото: БелаПАН

сказал, передаетГлава государства рассказал, как он пошел в пограничники, передает его пресс-служба.— поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.И вот, когда я пришел в Брестский пограничный отряд, я понял, что лучше бы я служил на Даманском. Это кошмарная была служба, и дергали нас очень серьезно. Очень серьезно относились к защите государственной границы. Отряд был лучшим в Советском Союзе, но и служить было очень тяжело.