Таксист потребовал у пенсионерки за 16 км пути 68 рублей

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Водитель-ИП имеет право устанавливать расценки на свои услуги, а о том, что они должны соответствовать каким-либо пределам, не сказано. На днях наша читательница Ирина столкнулась с еще одним проявлением не этичной, но законной практики таксистов.— рассказывает минчанка. —Ирина посоветовала матери не спорить.Ирина собирается писать электронное обращение в налоговую инспекцию. Хотя особые ставки на обращение не делает.