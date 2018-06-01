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В Борисовском районе россиянин на Audi А5 врезался в погрузчик и погиб

02.06.2018 10:14 — Разное | UDF  
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Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома
Возле деревни Голубы Борисовского района 31 мая автомобиль Audi А5 врезался в погрузчик, который стоял на обочине дороги. В аварии погиб 50-летний водитель легкового авто, гражданин России.

Авария произошла около 12.00 на 462-м километре автодороги БрестМинск — граница РФ. Установлено, что россиянин ехал из Тулы. По предварительной версии, он уснул за рулем, машина выехал на правую обочину и врезалась в погрузчик. 54-летний водитель погрузчика не пострадал. Россиянин, который был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает mlyn.by со ссылкой на ГАИ УВД Миноблисполкома.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Возле деревни Голубы Борисовского района 31 мая автомобиль Audi А5 врезался в погрузчик, который стоял на обочине дороги.
 
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