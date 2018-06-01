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В Борисовском районе россиянин на Audi А5 врезался в погрузчик и погиб
Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома
Авария произошла около 12.00 на 462-м километре автодороги Брест — Минск — граница РФ. Установлено, что россиянин ехал из Тулы. По предварительной версии, он уснул за рулем, машина выехал на правую обочину и врезалась в погрузчик. 54-летний водитель погрузчика не пострадал. Россиянин, который был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает
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Возле деревни Голубы Борисовского района 31 мая автомобиль Audi А5 врезался в погрузчик, который стоял на обочине дороги.
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