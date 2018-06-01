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По факту горевшего в Миорах ФОК возбуждено уголовное дело в отношении двух рабочих
Новости Беларуси. 1 июня в Миорах произошёл пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. На месте инцидента работают следователи.
По сведениям УСК по Витебской области, для выяснения обстоятельств пожара была задействована передвижная криминалистическая лаборатория.
Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ДКУСП «Миорское ПМК-55».
В правонарушении подозреваются 56-летний бетонщик и 51-летний плотник-бетонщик. В день пожара мужчины проводили работы на крыше здания ФОК.
Фигурантов отпустили под обязательство о явке. Продолжается выяснение деталей произошедшего, оценивается сумма причинённого ущерба.
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Новости Беларуси. 1 июня в Миорах произошёл пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. На месте инцидента работают следователи. По сведениям УСК по...
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