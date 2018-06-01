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По факту горевшего в Миорах ФОК возбуждено уголовное дело в отношении двух рабочих

02.06.2018 11:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 1 июня в Миорах произошёл пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. На месте инцидента работают следователи.  

По сведениям УСК по Витебской области, для выяснения обстоятельств пожара была задействована передвижная криминалистическая лаборатория.  

По факту горевшего в Миорах ФОК возбуждено уголовное дело в отношении двух рабочих
Фото: УСК по Витебской области  

Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ДКУСП «Миорское ПМК-55».  

В правонарушении подозреваются 56-летний бетонщик и 51-летний плотник-бетонщик. В день пожара мужчины проводили работы на крыше здания ФОК.  

По факту горевшего в Миорах ФОК возбуждено уголовное дело в отношении двух рабочих
Фото: УСК по Витебской области  

Фигурантов отпустили под обязательство о явке. Продолжается выяснение деталей произошедшего, оценивается сумма причинённого ущерба.  

Более 30 спасателей тушили пожар – здесь подробности.  

 
 
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Новости Беларуси. 1 июня в Миорах произошёл пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. На месте инцидента работают следователи.   По сведениям УСК по...
 
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