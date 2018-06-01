ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно торжественно открыт четырёхметровый памятник князю Давыду Городенскому

02.06.2018 10:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Гродно на празднике XII Республиканского фестиваля национальных культур, который начался 1 июня, торжественно открыт памятник князю Давыду Городенскому.  

Четырёхметровый памятник был установлен в центре города ещё 24 мая. Скульптура изготовлена из светло-серого гранита. Защитник Гродно от крестоносцев изображён верхом на коне, с мечом в правой руке и с крестом – в левой.  

В Гродно торжественно открыт четырёхметровый памятник князю Давыду Городенскому

Также на памятнике изображён Гродненский замок, который защищал Городенский, а на обратной стороне – Борисоглебская церковь. Там, согласно легенде, был похоронен воевода.  

Давыд Городенский – примечательная фигура в истории ВКЛ начала 14 века. Он известен тем, что не потерпел ни одного поражения в битвах с крестоносцами. Также благодаря своим воинским заслугам Городенский снискал расположение литовского князя Гедимина.  

В этом году к началу июня в Гродно приехало множество туристов.  

В безвизовой зоне Беларуси начался 12 фестиваль национальных культур – подробнее здесь.  

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродно на празднике XII Республиканского фестиваля национальных культур, который начался 1 июня, торжественно открыт памятник князю Давыду...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Эстонии призвала называть происходящее в Грузии и на Украине войной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика