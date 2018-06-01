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Класковский: Белорусская армия не готова отстаивать независимость страны

02.06.2018 11:10 — Разное | Партизан  
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Солдат должен четко понимать, за что ему отдавать жизнь, если вдруг… Среди белорусских военных такого понимания нет.

Класковский: Белорусская армия не готова отстаивать независимость страны
Национальное самосознание — это базовый элемент боеготовности и боеспособности любой армии, считает  руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

«Армия — это организация, которая призвана убивать и умирать. И у человека должно быть очень четкое осознание, для чего ему нужно быть готовым жертвовать своей жизнью. Если такого самосознания нет, а есть просто регулярная зарплата и ожидание пенсии в 48 лет, то трудно говорить о морально-психологической устойчивости армии и сильном доверии общества к таким своим защитникам», — говорит аналитик в комментарии naviny.by

Между тем идеологическая работа в белорусской армии во многом строится на советских шаблонах и советском же историческом материале. Плюс дежурные тезисы о братстве с Россией, не учитывающие всей противоречивости отношений между бывшей империей и ее бывшей частью.

Армия — сколок общества. А белорусское общество русифицировано, непрерывно обрабатывается российской пропагандой. Многие офицеры и генералы учились в России. Иные с завистью вздыхают, сравнивая зарплаты военных у нас и в России.


И все это — факторы, которые ставят под вопрос готовность белорусских вооруженных сил отстаивать независимость страны в некий критический час. Достаточно вспомнить, как Украина потеряла Крым и каковы были масштабы предательства, заключает политобозреватель издания Александр Класковский.



 
 
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Солдат должен четко понимать, за что ему отдавать жизнь, если вдруг… Среди белорусских военных такого понимания нет.
 
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