"Складывается такое ощущение, что иностранные клубы в нашей лиге существуют лишь для того, чтобы оправдать в ее названии слово "континентальная". Они ни за что не борются, растеряли весь местный колорит, да и сборные этих стран выступают все хуже и хуже.





Белорусы вылетели из элиты мировых первенств, сборная Казахстана проведет в первом дивизионе уже третий год, словаки давно не входят даже в семерку лучших сборных мира, да и "Слован" никак нельзя назвать базовым клубом этой национальной команды: на Олимпиаду словаки не взяли ни одного человека из братиславского представителя КХЛ. Радует в последнее время разве что сборная Латвии, но их подъем связан, прежде всего, с фигурой Боба Хартли, а рижское "Динамо" прочно обосновалось на дне таблицы.





В нынешнее межсезонье никаких позитивных новостей в этом направлении не поступает. Правда, в "Барысе" начали исправлять ошибки прошлого сезона и планируют пригласить главным тренером Андрея Скабелку, но пока трудно сказать, приведет ли это к положительным сдвигам в казахстанском хоккее. В минском и рижском "Динамо", а также в "Словане" ситуация еще хуже и просвета не видно.



