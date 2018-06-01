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Российский обозреватель: В минском "Динамо" ситуация хуже, чем в "Барысе"

02.06.2018 11:02 — Разное | Партизан  
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Хоккейный обозреватель "Чемпионата" Лев Лукин подвел промежуточные итоги селекции иностранных команд в КХЛ.

"Складывается такое ощущение, что иностранные клубы в нашей лиге существуют лишь для того, чтобы оправдать в ее названии слово "континентальная". Они ни за что не борются, растеряли весь местный колорит, да и сборные этих стран выступают все хуже и хуже. 

Белорусы вылетели из элиты мировых первенств, сборная Казахстана проведет в первом дивизионе уже третий год, словаки давно не входят даже в семерку лучших сборных мира, да и "Слован" никак нельзя назвать базовым клубом этой национальной команды: на Олимпиаду словаки не взяли ни одного человека из братиславского представителя КХЛ. Радует в последнее время разве что сборная Латвии, но их подъем связан, прежде всего, с фигурой Боба Хартли, а рижское "Динамо" прочно обосновалось на дне таблицы. 

В нынешнее межсезонье никаких позитивных новостей в этом направлении не поступает. Правда, в "Барысе" начали исправлять ошибки прошлого сезона и планируют пригласить главным тренером Андрея Скабелку, но пока трудно сказать, приведет ли это к положительным сдвигам в казахстанском хоккее. В минском и рижском "Динамо", а также в "Словане" ситуация еще хуже и просвета не видно. 

Похоже, все идет к тому, что из зарубежных клубов в плей-офф попадет только "Йокерит", к которому все вышесказанное не имеет никакого отношения. Остальной континентальный легион проведет очередной невзрачный сезон и заставит вновь задуматься о целесообразности своего нахождения в КХЛ", — цитирует журналиста pressball.by

 
Теги: Новости
 
 
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Хоккейный обозреватель "Чемпионата" Лев Лукин подвел промежуточные итоги селекции иностранных команд в КХЛ.
 
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