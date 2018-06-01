Дело Бабченко: в списке потенциальных жертв были Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и политобозреватель Виталий Портников

gordonua.com Следствие пошло на имитацию убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы получить дополнительную информацию о подготовке новых покушений на территории Украины, списке и заказчике преступлений, заявил накануне вечером генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "112 Украина", передает





"Мы получили наконец список из 47 человек, которых предполагалось уничтожить на украинской территории заказчиком из России. Мы получили больше информации о заказчике из России", – подчеркнул он.





Генпрокурор рассказал, что "буквально полчаса назад" завершил вместе с главой СБУ и руководителем Нацполиции встречу с частью людей из списка на ликвидацию.





"Они предупреждены об опасности и сейчас работают со следователями. Им выбирают одну из форм защиты, которая зависит от индивидуального желания каждого. Они дали подписку о неразглашении, получили достаточно большой массив информации о степени угрозы и сейчас вместе со следователями выбирают вид персональной защиты от террористической атаки", – подчеркнул он.





По словам Луценко, задержание организатора убийств без имитации смерти Бабченко позволило бы только спасти жизнь российского журналиста, и то "неизвестно, на какое время".





"Мы не имели бы ни списка, ни информации о заказчике. А значит, теракт мог повториться в неизвестном для нас месте в отношении неизвестного нам лица. Поэтому имитация была необходима... Мы это сделали", – подчеркнул он.





Генпрокурор добавил, что в списке на убийство 47 "очень известных личностей", в основном журналистов. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.