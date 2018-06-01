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Дело Бабченко: в списке потенциальных жертв были Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и политобозреватель Виталий Портников
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список известных украинских и бывших российских журналистов, которых также планировали убить.
Следствие пошло на имитацию убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы получить дополнительную информацию о подготовке новых покушений на территории Украины, списке и заказчике преступлений, заявил накануне вечером генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "112 Украина", передает
"Мы получили наконец список из 47 человек, которых предполагалось уничтожить на украинской территории заказчиком из России. Мы получили больше информации о заказчике из России", – подчеркнул он.
Генпрокурор рассказал, что "буквально полчаса назад" завершил вместе с главой СБУ и руководителем Нацполиции встречу с частью людей из списка на ликвидацию.
"Они предупреждены об опасности и сейчас работают со следователями. Им выбирают одну из форм защиты, которая зависит от индивидуального желания каждого. Они дали подписку о неразглашении, получили достаточно большой массив информации о степени угрозы и сейчас вместе со следователями выбирают вид персональной защиты от террористической атаки", – подчеркнул он.
По словам Луценко, задержание организатора убийств без имитации смерти Бабченко позволило бы только спасти жизнь российского журналиста, и то "неизвестно, на какое время".
"Мы не имели бы ни списка, ни информации о заказчике. А значит, теракт мог повториться в неизвестном для нас месте в отношении неизвестного нам лица. Поэтому имитация была необходима... Мы это сделали", – подчеркнул он.
Генпрокурор добавил, что в списке на убийство 47 "очень известных личностей", в основном журналистов. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.
Как стало известно позже, 1 июня на беседу в Службу безопасности Украины пригласили телеведущих Матвея Ганапольского и Евгения Киселева и еще группа представителей СМИ. Об этом, как пишет
По его информации, из представителей СМИ были исполнительный продюсер телеканала "UA:Крим" Осман Пашаев, телеведущий "1+1" Сергей Иванов, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников, телеведущий "UA:Перший" Юрий Макаров.
Источники "Детектор медиа" сообщают, что на встрече также присутствовал обозреватель издания "Крым.Реалии" Павел Казарин, а собеседники INSIDER – что ведущая канала ZIK Татьяна Даниленко.
В комментарии "Громадському" Пашаев сообщил, что во время встречи подписал документ о неразглашении информации.
Со стороны правоохранителей во встрече участвовали глава СБУ Василий Грицак, генпрокурор Юрий Луценко, председатель Нацполиции Сергей Князев и начальник Главного следственного управления СБУ, пишет INSIDER.
"На встрече журналистам продемонстрировали материалы, которые есть в распоряжении следствия. Вывод собравшихся журналистов: это серьезная история, целью которой было убить Бабченко, и это удалось предупредить, спецслужбой проделана огромная работа", – пересказал разговор с некоторыми коллегами Братущак.
Напомним, 29 мая правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве.
30 мая стало известно, что "убийство" журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. По данным правоохранителей, организатор преступления – предприниматель Борис Герман – задержан.
Действия украинских спецслужб раскритиковали международные журналистские и правозащитные организации. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов заявил, что инсценировкой убийства Бабченко украинские власти подорвали доверие к себе.
1 июня Луценко и Грицак провели встречу с послами стран "Большой семерки", на которой рассказали о причинах инсценировки убийства Бабченко.
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Дело Бабченко: в списке потенциальных жертв были Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и политобозреватель Виталий Портников
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список известных...
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