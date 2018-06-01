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По стопам папы: Коля Лукашенко тоже готовится служить в погранвойсках

02.06.2018 10:25 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко сообщил, что и его младший сын Николай готовится служить в погранвойсках.

Накануне Лукашенко встретился с семьями военнослужащих во время поездки в погранзаставу "Дивин" в Кобринском районе. Лукашенко задали вопрос о традициях, отвечая на который, он отметил, что его сын Николай так же, как он сам и остальные сыновья Лукашенко, готовится служить на границе, прозвучало в эфире телеканала ОНТ в пятницу.

Лукашенко рассказал, как принято в его семье проводить День пограничника.

"Раньше пограничники кто-то в фонтанах купался и прочее. Я не купался, но принимал участие в этих днях. По мере движения в своей жизни мне приходилось менять привычки в эти дни. Это уже больше, наверное, дети мои… Здесь старший, средний — на работе сегодня. Младший готовится быть пограничником, если ему понравится служба в пограничных войсках. Но я, конечно, хотел бы", — цитирует Лукашенко sputnik.by.

Кроме того, в эфире телеканала "Беларусь 1" Лукашенко сказал, что Николай "должен следом за старшими пойти". "По крайней мере я так полагаю сейчас, он не против", — сказал он.


"Если бы я не служил в погранвойсках, я бы не был президентом"

Посещая порганзаставу "Дивин", Лукашенко также заявил, что служба в погранвойсках навсегда останется важной частью его жизни.

"Я так подумываю часто, что если бы я не попал в пограничные войска и не служил в них, я бы не был президентом. В моей жизни было несколько таких моментов, что, если бы я их на своем пути не прошел, я бы не был тем, кем есть сейчас", — уверен Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко сообщил, что и его младший сын Николай готовится служить в погранвойсках.
 
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