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ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец

02.06.2018 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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У зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", каждый из которых способен уничтожить до 8 целей одновременно, новоселье. Из Барановичей они переехали под Островец. Стратегически важная задача предстоит недавно созданному 1146-му гвардейскому зенитному ракетному полку – охранять от воздушного нападения строящуюся Белорусскую атомную электростанцию. А значит, любимый вопрос скептиков – выдержит ли станция падение самолета – перестает быть актуальным. Войска ПВО этого просто не допустят.

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец

- Выбор "Тор-М2" для охраны АЭС – это оптимальное решение? – интересуюсь у министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова. 

- Новое вооружение, новый полк, новый городок... Логика выбора проста. Тем более, что это направление мы считаем одним из самых важных. На боевое дежурство 4 находящиеся здесь батареи "Тор-М2" заступят в конце лета. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец

Дислоцироваться элитная техника военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны будет в абсолютно новом военном городке. С нуля – в чистом поле неподалеку от деревни Ворняны – его возвели буквально за два года. Новоселье воссозданный полк справлял с помпой, а его главным событием стало вручение наиважнейшей реликвии – Боевого Знамени. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец

Островецкую прописку обрели и несколько сотен военнослужащих. "Кастинг" в воссозданный полк был жестким. В военно-воздушных силах и войсках ПВО замечают: подобрали действительно лучших. Подарок от города – 84 семьи уже обживают новый жилой дом, еще один – 40-квартирный – сдадут вот-вот.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец

Начальник штаба, первый заместитель командира полка гвардии подполковник Дмитрий Гвардин, к новому месту службы приехал из Бобруйска. Переезд для его семьи, говорит, – обыденность. Место жительство вместе с женой меняют уже шестой раз. 

- Квартиру дали хорошую, с отделкой, в ремонт вкладываться не пришлось. Просите сравнить Островец с Бобруйском? Островец только-только застраивается, но видно, как город меняется с каждым днем. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец

А вот "срочники" обосновались в казармах. Признаются: будучи "на гражданке" даже не ожидали, что квартировать придется в настолько уютных, светлых и теплых помещениях. Шутят: можно, мол, даже в увольнительные не бегать. Разве что в магазин "за вкусняшками". Инфраструктура в части уж точно не хуже, чем в городе. Вся "с иголочки", даже запах ремонта еще не выветрился. Клуб современнейший. Выбор книг и периодики в библиотеке – аж глаза разбегаются. Причем все рабочие места автоматизированы. Фитнес? Современных тренажеров уйма, инвентаря хватает, беговая дорожка на стадионе – хоть в тапочках бегай. Просторный тир неподалеку. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец

- А в столовой кормят вкуснее, чем в городском кафе. Отбивные, биточки... – делится впечатлениями рядовой Сергей Потылицин. –Чем в Барановичах, где, кстати, живет моя семья, мне гораздо комфортнее здесь, пусть Островец и далеко от моего дома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56061.php

ЗРК "Тор-М2" передислоцировались из Барановичей под Островец

Фото: Малышиц Денис, военное информационное агентство "ВАЯР"

 
 
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У зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", каждый из которых способен уничтожить до 8 целей одновременно, новоселье. Из Барановичей они переехали под Островец....
 
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