В Ивановском районе реставрируют каплицу-ротонду рода Скирмунтов

Молодово – деревня в Ивановском районе Брестчины, впервые упоминается в 1497 году. В 1792 году владелец поместья Михаил Клеофас Огинский (автор знаменитого полонеза «Прощание с родиной») продал Молодово Шимону Скирмунту. Скирмунты сделали Молодово фамильной резиденцией, поместье принадлежало роду до 1939 года.







Июль 2012 года

До наших дней сохранилась каплица-ротонда, построенная в 1908 году. Памятник архитектуры неоклассицизма требовал реставрации, и она началась.



Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик поделилась планами:



- В минувшем году мы открыли купол, сейчас занимаемся кровлей, стоит задача закрыть и защитить купол. Финансирование – из местного бюджета, ищем спонсоров, чтобы привести в порядок фасад. В планах – сделать в каплице экспозицию о роде Скирмунтов. Молодово входит в туристический маршрут «Яновское кольцо».







Май 2018 года

Фото Валентины Козлович и Павла Куницкого