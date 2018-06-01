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В Ивановском районе реставрируют каплицу-ротонду рода Скирмунтов
02.06.2018 11:48 — Разное | Виртуальный Брест
Молодово – деревня в Ивановском районе Брестчины, впервые упоминается в 1497 году. В 1792 году владелец поместья Михаил Клеофас Огинский (автор знаменитого полонеза «Прощание с родиной») продал Молодово Шимону Скирмунту. Скирмунты сделали Молодово фамильной резиденцией, поместье принадлежало роду до 1939 года.
Июль 2012 года
До наших дней сохранилась каплица-ротонда, построенная в 1908 году. Памятник архитектуры неоклассицизма требовал реставрации, и она началась.
Май 2018 года
Фото Валентины Козлович и Павла Куницкого
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Молодово – деревня в Ивановском районе Брестчины, впервые упоминается в 1497 году. В 1792 году владелец поместья Михаил Клеофас Огинский (автор знаменитого полонеза...
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