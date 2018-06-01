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В Ивановском районе реставрируют каплицу-ротонду рода Скирмунтов

02.06.2018 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Молодово – деревня в Ивановском районе Брестчины, впервые упоминается в 1497 году. В 1792 году владелец поместья Михаил Клеофас Огинский (автор знаменитого полонеза «Прощание с родиной») продал Молодово Шимону Скирмунту. Скирмунты сделали Молодово фамильной резиденцией, поместье принадлежало роду до 1939 года.

В Ивановском районе реставрируют каплицу-ротонду рода Скирмунтов

Июль 2012 года

До наших дней сохранилась каплица-ротонда, построенная в 1908 году. Памятник архитектуры неоклассицизма требовал реставрации, и она началась.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик поделилась планами:

- В минувшем году мы открыли купол, сейчас занимаемся кровлей, стоит задача закрыть и защитить купол. Финансирование – из местного бюджета, ищем спонсоров, чтобы привести в порядок фасад. В планах – сделать в каплице экспозицию о роде Скирмунтов. Молодово входит в туристический маршрут «Яновское кольцо».

В Ивановском районе реставрируют каплицу-ротонду рода Скирмунтов

Май 2018 года

Фото Валентины Козлович и Павла Куницкого

 
 
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Молодово – деревня в Ивановском районе Брестчины, впервые упоминается в 1497 году. В 1792 году владелец поместья Михаил Клеофас Огинский (автор знаменитого полонеза...
 
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