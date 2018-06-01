В Бресте стали чаще клеить рекламу где попало. Как с этим бороться

Клеят на осветительных опорах и не только...



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«И ладно бы, это были единичные случаи, когда одно-два частных объявления появляются на опорах. Хотя и это неприятно. Но когда буквально заклеена вся улица, это уже переходит все границы…» – рассказал начальник цеха уличного освещения Брестского ДЭП Григорий Табунов. Речь идет о случае, произошедшем в конце прошлой недели, когда вся улица Московская от облбольницы до Тельмов оказалась обклеенной объявлениями «Деньги в долг» и рекламой услуг такси.

Не к лицу городу



Проблема не только в том: такой вид одной из центральных городских улиц не эстетичен и не вызывает ничего, кроме раздражения. Сотрудникам ДЭП приходится затрачивать людские и материальные ресурсы, чтобы устранять последствия подобных «выходок». «Если, к примеру, объявление приклеить к бетонной опоре, то его еще можно смыть, а если к металлический, то в любом случае придется перекрашивать», – отметил наш собеседник.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56057.php

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И ведь описанный случай не единичный. Подобными «украшениями» успели обзавестись улицы Жукова, Сябровская, Мошенского и другие. «В начале уже этой недели подобные объявления были замечены на повороте на улицу Ландшафтную», – добавил Табунов. В таких случаях у ДЭП нет права наказывать нарушителей. В их власти лишь просигнализировать в компетентные органы, которые уже и будут разбираться с ситуацией.



Самое неприятное



Неприятно в этой ситуации, что подобные выходки отвлекают сотрудников ДЭП от каждодневных задач, а их довольно не мало. К примеру, планомерная замена на городских улицах натриевых ламп светодиодными. «Светодиодное освещение – одно из самых передовых. Оно позволяет и экономить и соблюдать установленные стандарты», – отметил Табунов.



Натриевым лампам, которые раньше освещали центральные городские улицы, была нужна мощность 250 Ватт. Новые лампы потребляют от 100 до 130 Ватт – в зависимости от модификации. По сроку службы светодиодные также могут дать фору другим лампам. Если на светодиодную лампу поставщики дают до пяти лет гарантии, то на натриевую – только год.



Плафоны больше не бьют?



Год назад «БВ» писал о проблеме битья плафонов. К примеру, доставалось фонарям в районе Ледового дворца и легкоатлетического манежа. Проблемным участком можно было назвать и перекресток улиц Краснознаменная и Сальникова, где расположен небольшой водоем в окружении аллеи фонарей. Там частенько ни за что ни про что получали не только плафоны, но и малые архитектурные формы. За год ситуация изменилась в лучшую сторону.



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«Сейчас можно говорить о единичных случаях такого вандализма. Будем надеяться, что хулиганы просто переросли эти неблагородные порывы», – сказал Табунов, добавив, что сейчас нельзя даже выделить определенный район, которому достается больше всех, поскольку случаев порчи плафонов действительно немного, а те что есть, можно списать скорее на неосторожность, чем на злой умысел.