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Выпускники-кадеты СШ №35 Бреста попрощались со знаменем
02.06.2018 11:48 — Разное | Виртуальный Брест
Так для них завершился курс обучения в кадетском корпусе.
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Автор фото: Алексей ГАНЧУК
«Этих ребят мы набрали с 8 класса, а сейчас изучение кадетского компонента мы начинаем с 5-го. За семь лет ребята успеют полноценно окунуться в историю кадетского корпуса», – рассказала директор средней школы №35 Бреста Галина Онищук.
В этом году выпускается один кадетский класс, а всего в школе учатся более 200 кадетов в девяти классах. Помимо аттестата о среднем образовании выпускники получили удостоверение об окончании кадетского корпуса, о прохождении программы кадетского компонента. Это не только повод для гордости, но и реальная помощь юношам и девушкам в случае, если они решат связать свою жизнь с профессий военного.
«В случае равенства баллов приоритет предоставляется нашим выпускникам. В целом, они желанные гости в высших учебных заведениях Министерства обороны», – добавила директор.
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Так для них завершился курс обучения в кадетском корпусе. Автор фото: Алексей ГАНЧУК «Этих ребят мы набрали с 8 класса, а сейчас изучение кадетского компонента мы...
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