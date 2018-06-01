Так для них завершился курс обучения в кадетском корпусе.



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Бреста попрощались со знаменем " alt="Выпускники-кадеты СШ №35 Бреста попрощались со знаменем ">



Автор фото: Алексей ГАНЧУК

«Этих ребят мы набрали с 8 класса, а сейчас изучение кадетского компонента мы начинаем с 5-го. За семь лет ребята успеют полноценно окунуться в историю кадетского корпуса», – рассказала директор средней школы №35 Бреста Галина Онищук.

В этом году выпускается один кадетский класс, а всего в школе учатся более 200 кадетов в девяти классах. Помимо аттестата о среднем образовании выпускники получили удостоверение об окончании кадетского корпуса, о прохождении программы кадетского компонента. Это не только повод для гордости, но и реальная помощь юношам и девушкам в случае, если они решат связать свою жизнь с профессий военного.



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«В случае равенства баллов приоритет предоставляется нашим выпускникам. В целом, они желанные гости в высших учебных заведениях Министерства обороны», – добавила директор.



По опыту прошлого года, 70 процентов выпускников-кадетов выбрали либо военные вузы, либо гражданские с военной специальностью. К примеру, выпускник этого года Даниил Бухта определился со своим будущим практически сразу, как приобщился к истории кадетского корпуса. «Я буду поступать в военную академию Республики Беларусь на специальность «противовоздушная оборона». Считаю, что профессия военного – всегда в почете, поскольку офицер – главный защитник страны», – уверен Даниил.



Тем не менее, поступление в специализированные учреждения образования – далеко не главная цель кадетского корпуса. «Наша цель – чтобы ребята стали настоящими гражданами страны, патриотами», – отметил заместитель директора по воспитательной работе, начальник кадетского корпуса Виктор Пенза.