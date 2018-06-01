|
Экологическая акция «Обустроим малую родину» стартует на Нарочи
Её приурочили к Международному дню очистки водоёмов.
В благоустройстве прибрежной территории смогут поучаствовать все желающие. А на дне мусор соберут профессиональные дайверы. Кроме того, организаторы проведут конкурс на лучший детский рисунок «Берегите природу».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Её приурочили к Международному дню очистки водоёмов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)