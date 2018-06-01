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С 1 июня на территории Будакошелевщины проводится специальная программа «Мак»

02.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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С 1 июня на территории Будакошелевщины проводится специальная программа «Мак», направленная на недопущение посева, выращивания, сбора, переработки и распространения наркосодержащих культур (масличного мака и конопли).

С 1 июня на территории Будакошелевщины проводится специальная программа «Мак»

В минувшем году на территории района зарегистрированы случаи немедицинского потребления, изготовления, хранения и сбыта наркотических средств. Так, по итогам специальной программы «Мак» в 2017 году к административной ответственности по ст. 16.1 КоАП привлечено 8 жителей района.
Временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника ОВД райисполкома майор милиции Евгений Овчинников напоминает, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, запрещенных к возделыванию растений (масличный мак, конопля), содержащих наркотические средства или психотропные вещества, влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.
Согласно ст. 329 УК Республики Беларусь посев или выращивание с целью сбыта или изготовления наркотических средств, запрещенных к возделыванию растений либо культивирование с той же целью сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет. Действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим преступления, преду-смотренные ст. 327, 328 и 331 Уголовного кодекса, влекут наказания в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
В целях недопущения распространения наркотиков на территории района, а в особенности растительного происхождения, следует отказаться от выращивания масличного мака и конопли на приусадебных участках и других участках, а в случае их произрастания – уничтожить.
Если вам стало известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах их производства либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте группу по наркоконтролю ОВД райисполкома по телефону 8 (029) 233-10-98. Конфиденциальность гарантируется.

Марина ЛУСЕВИЧ.

 
 
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С 1 июня на территории Будакошелевщины проводится специальная программа «Мак», направленная на недопущение посева, выращивания, сбора, переработки и...
 
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