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Чему финтех-индустрия может поучиться у классических банков
Джеймс Хиксон — СЕО одной из самых быстро развивающихся финтех-компаний в Европе, а в прошлом — глава финтех-подразделения Morgan Stanley,
Инновационные финтех-стартапы продолжают привлекать масштабные инвестиции: по подсчётам
В то же время у банков есть достаточно хорошо отлаженные практики, которые обеспечивают их процветание на протяжении многих лет — именно эти вещи финтех-компаниям было бы неплохо позаимствовать. Банки имеют обширные клиентские базы, капиталы, ресурсы, авторитетные бренды, богатый опыт управления рисками и знание подводных камней законодательства. С другой стороны, финтех-стартапам, которые не желают заручиться поддержкой с признанных гигантов отрасли, приходится очень непросто в борьбе за своё место на рынке. Несмотря на и так большие шансы, чтобы вытолкнуть крупные банки, достичь успеха финтех-компании смогут не только фокусируясь на минусах, но и перенимая их полезный опыт — в первую очередь, в следующих трёх направлениях.
1. Ориентироваться в законодательстве
Активное развитие индустрии финансовых технологий остро ставит вопрос о её регулировании. Так, в США, даже не имея полной лицензии на проведение банковских операций, стартапы во многих случаях всё равно обязаны получить иные виды разрешений в каждом из штатов. Аналогично, в Европе отдельные страны часто по-своему трактуют постановления ЕС, что значительно усложняет условия функционирования для крупных игроков, а также создаёт определённые нормативные риски, если правительства захотят пересмотреть эти постановления по мере становления рынка.
Незнание этой запутанной сферы может дорого стоить. Например, ещё в начале своей работы в США, британский сервис TransferWise
Финтех-компаниям непростительно приходить на рынок неподготовленными. Уже на ранней стадии они должны разработать инициативный план по изучению нормативных актов, затрагивающих их деятельность, анализ чувствительности к изменениям законодательства, а также финансовую модель, в которой предусмотрены потребность в капитале, штрафы и другие издержки.
В большинстве случаев самый простой способ избежать проблем с законом для финтех-компаний — заключить сотрудничество с теми институтами, с которыми они конкурируют, чтобы получить доступ к знаниям более компетентного партнёра. Такие взаимоотношения в перспективе могут трансформировать и традиционные банки, если однажды они начнут создавать свою финтех-инфраструктуру.
2. Комплексно подходить к рискам
Как правило, финтех-компании больше сосредоточены на удобстве для пользователя, а не на управлении рисками. Конкурентное преимущество сектора во многом заключается в предоставлении клиентам тех возможностей, в которых отказывают классические банки, что позволяет, например, получать займы, оформлять кредитные карты и открывать банковские счета значительно большему числу людей. Как и технологические стартапы, финансируемые венчурными капиталистами, финтех-компании на первый план ставят расширение, и поэтому отклонить потенциального клиента из-за риска неплатежа по кредиту — неприятный, но неизбежный шаг, если компания хочет обеспечить себе стабильное развитие.
Вполне возможно расти, при этом разумно управляя рисками, но для финтеха развитие компаний по методу «хоккейной клюшки» — с резкими взлётами после небольшого периода покоя, — применимому к чисто технологическим стартапам, может иметь плачевные последствия. Например, в 2016 СЕО краудлендинговой площадки LendingClub Рено Лапланшу пришлось
Однако, проблемы могут возникнуть не только с финансовыми рисками, например, недавно
Здесь они могут брать пример с банков, которые к тому же тщательно подбирают партнёров исключительно с надёжными стратегиями управления рисками. После кризиса 2008 года финансовые институты более целостно подходят к это вопросу, о чём говорит и
3. Заключать партнёрства с банками, чтобы приобрести клиентов
Несмотря на то, что финтех-компании предлагают клиентам более гибкие условия и низкую комиссию, завоевать клиентов им не всегда легко. Потребители с большим опасением относятся к финансовым проектам, чем соцсетям или сервисам для заказа такси, а новизна и отсутствие у них широкого опыта использования финтеха не играет ему на руку.
Кроме того, хотя после экономического кризиса доверие клиентов к финансовым организациям несколько упало, крупные банки уже готовы принять более удобные цифровые технологии, а узнаваемый бренд даёт им преимущество в привлечении клиентов. По этой причине расширяться и приобретать новых клиентов финтех-стартапам становится слишком трудно.
Согласно
Пользовательские базы даже самых успешных финтех-стартапов по численности не идут ни в какое сравнение с банками. Так, в прошлом году TransferWise насчитывал 1 млн клиентов, что для молодой компании — довольно впечатляющая цифра. В то же время, по данным
Технологический переворот в большинстве отраслей неизбежен, и финтех-компании ожидает блестящее будущее. Однако, это необязательно произойдёт в ущерб традиционным банкам, которые располагают собственными ресурсами и экспертными знаниями, которыми могут поделиться с преуспевающими новичками. Сотрудничая и обмениваясь опытом друг с другом, банки и финтех могут способствовать развитию финансовой экосистемы в целом.
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Джеймс Хиксон — СЕО одной из самых быстро развивающихся финтех-компаний в Европе, а в прошлом — глава финтех-подразделения Morgan Stanley, рассказал о сильных сторонах...
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