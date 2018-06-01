Чему финтех-индустрия может поучиться у классических банков

Джеймс Хиксон — СЕО одной из самых быстро развивающихся финтех-компаний в Европе, а в прошлом — глава финтех-подразделения Morgan Stanley, рассказал о сильных сторонах традиционных банков, которых недостаёт отрасли, а также почему ей выгодно не только соперничать, но и сотрудничать с классическими финансовыми институтами.





Инновационные финтех-стартапы продолжают привлекать масштабные инвестиции: по подсчётам KPMG , за прошлый год в них вложили $31 млрд. Успеха они достигают благодаря тому, что компенсируют недостатки традиционных банков, которые слишком медленно внедряют новые технологии, не спешат подстраиваться под потребителя и слишком неповоротливы, чтобы оперативно адаптироваться к происходящим в отрасли изменениям.

В то же время у банков есть достаточно хорошо отлаженные практики, которые обеспечивают их процветание на протяжении многих лет — именно эти вещи финтех-компаниям было бы неплохо позаимствовать. Банки имеют обширные клиентские базы, капиталы, ресурсы, авторитетные бренды, богатый опыт управления рисками и знание подводных камней законодательства. С другой стороны, финтех-стартапам, которые не желают заручиться поддержкой с признанных гигантов отрасли, приходится очень непросто в борьбе за своё место на рынке. Несмотря на и так большие шансы, чтобы вытолкнуть крупные банки, достичь успеха финтех-компании смогут не только фокусируясь на минусах, но и перенимая их полезный опыт — в первую очередь, в следующих трёх направлениях.

1. Ориентироваться в законодательстве

Активное развитие индустрии финансовых технологий остро ставит вопрос о её регулировании. Так, в США, даже не имея полной лицензии на проведение банковских операций, стартапы во многих случаях всё равно обязаны получить иные виды разрешений в каждом из штатов. Аналогично, в Европе отдельные страны часто по-своему трактуют постановления ЕС, что значительно усложняет условия функционирования для крупных игроков, а также создаёт определённые нормативные риски, если правительства захотят пересмотреть эти постановления по мере становления рынка.

Незнание этой запутанной сферы может дорого стоить. Например, ещё в начале своей работы в США, британский сервис TransferWise был вынужден выплатить штраф более $16 тысяч за нарушение установленных в штате Нью-Гэмпшир правил денежных переводов. Для компании с более чем миллиардной оценкой вроде TransferWise это пустяковая сумма, но для небольших молодых стартапов может она стать фатальной.

Финтех-компаниям непростительно приходить на рынок неподготовленными. Уже на ранней стадии они должны разработать инициативный план по изучению нормативных актов, затрагивающих их деятельность, анализ чувствительности к изменениям законодательства, а также финансовую модель, в которой предусмотрены потребность в капитале, штрафы и другие издержки.

В большинстве случаев самый простой способ избежать проблем с законом для финтех-компаний — заключить сотрудничество с теми институтами, с которыми они конкурируют, чтобы получить доступ к знаниям более компетентного партнёра. Такие взаимоотношения в перспективе могут трансформировать и традиционные банки, если однажды они начнут создавать свою финтех-инфраструктуру.





2. Комплексно подходить к рискам

Как правило, финтех-компании больше сосредоточены на удобстве для пользователя, а не на управлении рисками. Конкурентное преимущество сектора во многом заключается в предоставлении клиентам тех возможностей, в которых отказывают классические банки, что позволяет, например, получать займы, оформлять кредитные карты и открывать банковские счета значительно большему числу людей. Как и технологические стартапы, финансируемые венчурными капиталистами, финтех-компании на первый план ставят расширение, и поэтому отклонить потенциального клиента из-за риска неплатежа по кредиту — неприятный, но неизбежный шаг, если компания хочет обеспечить себе стабильное развитие.

Вполне возможно расти, при этом разумно управляя рисками, но для финтеха развитие компаний по методу «хоккейной клюшки» — с резкими взлётами после небольшого периода покоя, — применимому к чисто технологическим стартапам, может иметь плачевные последствия. Например, в 2016 СЕО краудлендинговой площадки LendingClub Рено Лапланшу пришлось покинуть свой пост после того, как компания продала одному из инвесторов $22 млн ссуд с низким кредитным рейтингом, характеристики которых не отвечали требованиям покупателя, а стоимость её акций упала на 35 процентов.

Однако, проблемы могут возникнуть не только с финансовыми рисками, например, недавно по обвинению в домогательствах уволили основателя финтех-единорога SoFi. Но если чисто технологическим стартапам может быть относительно проще скорректировать ошибочную стратегию масштабирования, финтех-компаниям нужно осознавать, что они работают в более жёстких, более чувствительных к рискам условиях.

Здесь они могут брать пример с банков, которые к тому же тщательно подбирают партнёров исключительно с надёжными стратегиями управления рисками. После кризиса 2008 года финансовые институты более целостно подходят к это вопросу, о чём говорит и рост вакансий «директора по управлению рисками». Эту предусмотрительность стоит взять на вооружение финтеху: о рисках нужно заботиться заранее, а не ждать, пока компания укрепит свои позиции или же потеряет репутацию из-за скандала. Разумное регулирование рисков может стать их конкурентным преимуществом.





3. Заключать партнёрства с банками, чтобы приобрести клиентов

Несмотря на то, что финтех-компании предлагают клиентам более гибкие условия и низкую комиссию, завоевать клиентов им не всегда легко. Потребители с большим опасением относятся к финансовым проектам, чем соцсетям или сервисам для заказа такси, а новизна и отсутствие у них широкого опыта использования финтеха не играет ему на руку.

Кроме того, хотя после экономического кризиса доверие клиентов к финансовым организациям несколько упало, крупные банки уже готовы принять более удобные цифровые технологии, а узнаваемый бренд даёт им преимущество в привлечении клиентов. По этой причине расширяться и приобретать новых клиентов финтех-стартапам становится слишком трудно.

Согласно исследованию Blumberg Capital, опубликованному в октябре 2017 года, предпочтения американских потребителей касательно традиционных банков и финтеха расходятся. Так, 57 процентов из них позитивно относятся к финтех-стартапам, но 24 процента выбирают классические банки и абсолютно не готовы идти на риски, связанные с финтехом. Вместе с тем, 68 процентов считает, что банки заслуживают доверия и действуют в лучших интересах своих клиентов, а 76 процентов обеспокоены безопасностью онлайн-банков и платёжных сервисов.

Пользовательские базы даже самых успешных финтех-стартапов по численности не идут ни в какое сравнение с банками. Так, в прошлом году TransferWise насчитывал 1 млн клиентов, что для молодой компании — довольно впечатляющая цифра. В то же время, по данным Tearsheet , финансовый холдинг JPMorgan Chase имел 50 млн цифровых пользователей, а Bank of America — 35 млн. Для большинства финтех-компаний сотрудничество с банками и другими игроками станет самым оптимальным способом нарастить базу клиентов.

Технологический переворот в большинстве отраслей неизбежен, и финтех-компании ожидает блестящее будущее. Однако, это необязательно произойдёт в ущерб традиционным банкам, которые располагают собственными ресурсами и экспертными знаниями, которыми могут поделиться с преуспевающими новичками. Сотрудничая и обмениваясь опытом друг с другом, банки и финтех могут способствовать развитию финансовой экосистемы в целом.