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Дата и место российско-американского саммита не определены, но его темы понятны - газета

02.06.2018 10:48 — Разное | Интерфакс  
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Подготовку к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно обсуждают в Белом доме, однако планирование саммита пока находится на начальном уровне, сообщил газете "Уолл-стрит джорнэл" высокопоставленный представитель американской администрации.

По словам собеседника издания, в частности, в Вашингтон приезжал посол США в России Джон Хантсман, который оказывал содействие в организации этой встречи.

Представитель администрации США в то же время отметил, что и Москве, и Вашингтону еще предстоит определить дату и место этой встречи.

В любом случае темами саммита, как ожидается, станут обсуждение ситуаций в Сирии и на Украине, а также контроль за ядерными вооружениями. В ходе встречи сторонам также предстоит урегулировать давние разногласия, отметил собеседник "Уолл-стрит джорнэл".

 
 
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Подготовку к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно обсуждают в Белом доме, однако планирование саммита пока...
 
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