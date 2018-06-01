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Volvo представила в Минске новый XC40 и показала, как кроссовер сам тормозит перед пешеходами
В Минск привезли первый экземпляр нового кроссвера Volvo XC40. Удивительно, что в Беларуси он оказался даже раньше, чем России. Объявлены и белорусские цены на новинку. Старт — от 72 854 рублей за версию со 150-сильным дизельным двигателем и передним приводом. Для нашего рынка будут доступны машины только с 8-диапазонной АКП.
Дорого? Да. Но «база» довольно прилично оснащена — светодиодная оптика, виртуальная панель приборов, медиасистема и, конечно, фирменный пакет систем безопасности City Safety. Мы смогли испытать ее в действии, но об этом чуть позже.
За Volvo XC40 c полным приводом придется выложить как минимум 77 070 рублей. Топовая версия T5 AWD R-Design с 250-сильным бензиновым двигателем потянет на 102 704 рубля. Но там уже будет все, что пожелает душа, и немного спорта.
Эти сани тормозят сами
В ходе презентации Volvo XC40 журналистам продемонстрировали, как работает один из элементов фирменной системы City Safety — Pedestrian Detection System. Правда, выгонять из салона новый XC40 не стали, а воспользвались «услугами» тестового XC60. Но никакого компромисса здесь не было — автомобили оснащаются абсолютно однаковыми системами.
Инструктор отъезжает от манекенов на несколько десятков метров и разгоняется до 20 км/ч. На самом деле система срабатывает на скоростях до 50 км/ч. Если ехать быстрее — система не гарантирует того, что удастся избежать столкновения. Но тяжесть его последствий все равно снизится.
Мы еще расскажем подробнее о том, как работает последнее поколение системы City Safety, когда возьмем на длительный тест Volvo XC40.
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Белорусы первыми смогли увидеть новейший кроссовер Volvo XC40, а также смогли проверить, как работает фирменная система предотвращения наезда на пешеходов.
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