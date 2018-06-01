Volvo представила в Минске новый XC40 и показала, как кроссовер сам тормозит перед пешеходами

В Минск привезли первый экземпляр нового кроссвера Volvo XC40. Удивительно, что в Беларуси он оказался даже раньше, чем России. Объявлены и белорусские цены на новинку. Старт — от 72 854 рублей за версию со 150-сильным дизельным двигателем и передним приводом. Для нашего рынка будут доступны машины только с 8-диапазонной АКП.





Дорого? Да. Но «база» довольно прилично оснащена — светодиодная оптика, виртуальная панель приборов, медиасистема и, конечно, фирменный пакет систем безопасности City Safety. Мы смогли испытать ее в действии, но об этом чуть позже.

За Volvo XC40 c полным приводом придется выложить как минимум 77 070 рублей. Топовая версия T5 AWD R-Design с 250-сильным бензиновым двигателем потянет на 102 704 рубля. Но там уже будет все, что пожелает душа, и немного спорта.





Эти сани тормозят сами

В ходе презентации Volvo XC40 журналистам продемонстрировали, как работает один из элементов фирменной системы City Safety — Pedestrian Detection System. Правда, выгонять из салона новый XC40 не стали, а воспользвались «услугами» тестового XC60. Но никакого компромисса здесь не было — автомобили оснащаются абсолютно однаковыми системами.



Организаторы не захотели пускать за руль журналистов, мол, только инструктор знает, как правильно работает система. Ладно, посмотрели с пассажирского кресла. Специально для эсперимента привезли два манекена — девушка и мальчик. Правда, они оказались в зимней одежде, но на корректности испытаний это не отразилось.

Инструктор отъезжает от манекенов на несколько десятков метров и разгоняется до 20 км/ч. На самом деле система срабатывает на скоростях до 50 км/ч. Если ехать быстрее — система не гарантирует того, что удастся избежать столкновения. Но тяжесть его последствий все равно снизится.



При обнаружении пешеходов система подает звуковой сигнал. Если водитель спохватился и нажал на тормоз — электроника поможет эффективно остановиться, подняв давление в системе. Если же водитель продолжает давить на газ, а манекены застыли в немом изумлении, то сработает система автоматического торможения.



Обращаем внимание, что между звуковым сигналом и автоматическим срабатыванием тормозов проходит буквально секунда-две. Инструктор имитирует как раз такой вариант развития событий — после сигнала продолжает держать газ. За неколько метров до «пешеходов» включаются тормоза, и мы повисаем на ремнях безопасности. До манекенов — примерно 30 см. Настоящие пешеходы, конечно, испугаются, но точно останутся живы.

Мы еще расскажем подробнее о том, как работает последнее поколение системы City Safety, когда возьмем на длительный тест Volvo XC40.