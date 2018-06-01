В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз погоды на 3 июня: кратковременные дожди и грозы ночью и до +29°С днем Ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси - кратковременные дожди, грозы. Однако днем будет главным образом без осадков. ...

Ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси - кратковременные дожди, грозы. Однако днем будет главным образом без осадков.Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, при грозах - порывистый.Ночью и утром будет от +12 до +17. А во второй половине дня температура будет колебаться в диапазоне от +24 до +29. Будет тепло и комфортно.