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Прогноз погоды на 3 июня: кратковременные дожди и грозы ночью и до +29°С днем
02.06.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
Ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси - кратковременные дожди, грозы. Однако днем будет главным образом без осадков.
Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, при грозах - порывистый.
Ночью и утром будет от +12 до +17. А во второй половине дня температура будет колебаться в диапазоне от +24 до +29. Будет тепло и комфортно.
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Ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси - кратковременные дожди, грозы. Однако днем будет главным образом без осадков. ...
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