В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство спорта и туризма учредило мгновенную лотерею «Мой друг» Организатором этой лотереи является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей «Национальные спортивные лотереи». Кроме того,...

Организатором этой лотереи является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей «Национальные спортивные лотереи».Кроме того, утверждена инструкция по проведению лотереи, ознакомиться с которой можноЦель проведения республиканской мгновенной лотереи «Мой друг» - получение дополнительных средств на развитие физкультуры и спорта, в том числе олимпийского и паралимпийского движений.Постановление вступает в силу после официального опубликования.