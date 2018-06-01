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Министерство спорта и туризма учредило мгновенную лотерею «Мой друг»
02.06.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
Организатором этой лотереи является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей «Национальные спортивные лотереи».
Кроме того, утверждена инструкция по проведению лотереи, ознакомиться с которой можно
Цель проведения республиканской мгновенной лотереи «Мой друг» - получение дополнительных средств на развитие физкультуры и спорта, в том числе олимпийского и паралимпийского движений.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Организатором этой лотереи является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей «Национальные спортивные лотереи». Кроме того,...
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