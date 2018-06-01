|
Президент — курсантам Института погранслужбы: дорожите традициями и честью
02.06.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
Как известно, Александр Лукашенко сам в прошлом - пограничник. А потому напутствие его звучало не только тепло, но и особенно авторитетно:
- После того, как вы получите офицерские погоны и придете на погранзаставы, в первую очередь уделите особое внимание личному составу. Постоянно учите подчиненных, передавайте им свои навыки и умения. Не забывайте заботиться о них. Берите пример с ваших предшественников, которые сделали современную службу на границе престижной и почетной.
По мнению Президента, готовность уверенно и эффективно действовать в любой ситуации необходимо поддерживать на должном уровне. Белорусский лидер еще раз поздравил всех стражей границы с вековым юбилеем пограничной службы:
- Крепкого вам здоровья, счастья и успехов в охране рубежей нашей Родины!
Фото: архив
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как известно, Александр Лукашенко сам в прошлом - пограничник. А потому напутствие его звучало не только тепло, но и особенно авторитетно: - После того, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)