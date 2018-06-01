В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент — курсантам Института погранслужбы: дорожите традициями и честью Как известно, Александр Лукашенко сам в прошлом - пограничник. А потому напутствие его звучало не только тепло, но и особенно авторитетно: - После того, как...

Как известно, Александр Лукашенко сам в прошлом - пограничник. А потому напутствие его звучало не только тепло, но и особенно авторитетно:По мнению Президента, готовность уверенно и эффективно действовать в любой ситуации необходимо поддерживать на должном уровне. Белорусский лидер еще раз поздравил всех стражей границы с вековым юбилеем пограничной службы:Фото: архив