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Президент — курсантам Института погранслужбы: дорожите традициями и честью

02.06.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Как известно, Александр Лукашенко сам в прошлом - пограничник. А потому напутствие его звучало не только тепло, но и особенно авторитетно:

- После того, как вы получите офицерские погоны и придете на погранзаставы, в первую очередь уделите особое внимание личному составу. Постоянно учите подчиненных, передавайте им свои навыки и умения. Не забывайте заботиться о них. Берите пример с ваших предшественников, которые сделали современную службу на границе престижной и почетной.

По мнению Президента, готовность уверенно и эффективно действовать в любой ситуации необходимо поддерживать на должном уровне. Белорусский лидер еще раз поздравил всех стражей границы с вековым юбилеем пограничной службы:

- Крепкого вам здоровья, счастья и успехов в охране рубежей нашей Родины!

Фото: архив БЕЛТА
 
 
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Как известно, Александр Лукашенко сам в прошлом - пограничник. А потому напутствие его звучало не только тепло, но и особенно авторитетно: - После того, как...
 
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