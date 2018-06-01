|
Лукашенко: белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности
02.06.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
Именно пограничникам как никому хорошо известно, что такое мир и спокойствие на родной земле, отметил Александр Лукашенко:
- К сожалению, сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо. Военное противоборство происходит практически на всех континентах планеты. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси. Причем вы, как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе.
Непростая международная обстановка и опасность террористических актов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов. Президент напомнил некоторые его элементы:
- Для повышения боеспособности и мобильности погранвойска оснащаются новейшими образцами техники и вооружения. Оборудуются рубежи, строятся современные комплексы застав, улучшаются бытовые условия для личного состава.
В результате в выигрыше по сути оказывается весь мир:
- Сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, международной безопасности. Находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию, Беларусь является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов. Нашим военнослужащим удалось значительно снизить наплыв нелегальных мигрантов в государства Евросоюза. Систематически на границе выявляются лица, находящиеся в международном розыске. Совместно с другими правоохранительными органами регулярно вскрываются каналы наркотрафика.
Фото: архив
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно пограничникам как никому хорошо известно, что такое мир и спокойствие на родной земле, отметил Александр Лукашенко: - К сожалению, сегодня в мире...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)