|
В выходные запрещено движение транспорта на участке улицы Ульяновской в Минске
02.06.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
Сообщается, что до 24.00 3 июня на данном участке будет укладываться асфальт. Данные работы проводятся в рамках реконструкции трамвайного пути по улице Первомайской и улице Ульяновской от улицы Захарова до улицы Бобруйской.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что до 24.00 3 июня на данном участке будет укладываться асфальт. Данные работы проводятся в рамках реконструкции трамвайного пути по улице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)