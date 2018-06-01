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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Михаил Русый о выставке БелАГРО, проблемах поставок продовольствия в Россию и мировой презентации белорусского АПК — На агропромышленной неделе пройдут международные специализированные выставки «Белагро-2018», «Белферма-2018» и «Белпродукт-2018». На них представлены экспонаты,...

— На агропромышленной неделе пройдут международные специализированные выставки «Белагро-2018», «Белферма-2018» и «Белпродукт-2018». На них представлены экспонаты, отражающие передовые достижения в сельхозмашиностроении, животноводстве, рыбоводстве, растениеводстве и, конечно, аграрной науке. Крупнейшие белорусские производители и переработчики сельхозпродукции продемонстрируют свои достижения в области продовольственной и перерабатывающей промышленности. А на открытой площадке свои новинки выставят практически все предприятия, производящие сельхозтехнику.География и количество участников выставки из года в год расширяются. Если в 2017 году мы принимали 507 компаний из 25 стран, то в 2018-м — 536 организаций из 28 стран мира: Австрии, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Израиля, Исландии, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, России, США — всех не перечислишь. Свои коллективные экспозиции представят Индия, Чехия, Пакистан, Центр поддержки экспорта Кировской области Российской Федерации, НАН Беларуси, РО «Белагросервис», «Белплемживобъединение», ГО «Белводхоз», Министерство промышленности Республики Беларусь.— Сегодня уровень развития технологий позволяет выпускать и эксплуатировать умные машины и оборудование, способные автоматически отслеживать выполнение технологического процесса. В то же время наличие таких машин недостаточно для реализации идей точного земледелия. Одинаковые условия могут быть обеспечены только объединением их в систему машин и оборудования, работающую как единый программно-аппаратный комплекс.В то же время даже частичное внедрение современных технологий способно дать положительный результат. Так, в ходе исследований, проводимых ГУ «Белорусская МИС», апробировали машины и оборудование для внесения удобрений, посева, дистанционного мониторинга посевов, картирования урожайности и химического анализа проб. Получены интересные результаты. Например, на 24 процента снижаются затраты при применении системы дифференцированного внесения удобрений в сочетании с системой картирования полей. Получили подтверждение, что система картирования урожайности должна быть внедрена на всех уборочных машинах и постоянно совершенствоваться, так как относительные отклонения составляют 12—28 процентов, что недопустимо.При этом точное земледелие и строится в первую очередь на анализе данных, получаемых из различных источников: химического анализа почвы, составления карт урожайности культур, аэрофотосъемки, спутниковой съемки, дистанционного мониторинга почвы и растений с помощью оборудования на сельхозмашинах, данных об урожайности за предыдущие годы.— На открытой площадке — экспозиция более чем из 300 образцов современной сельхозтехники. Свои новинки представляют и отечественные промпредприятия. ОАО «Минский тракторный завод» — опытный образец 500-сильного трактора, а также трактор «Беларус-3522» на гусеничном ходу. От холдинга «Гомсельмаш» — многофункциональное мобильное энергетическое средство МС-350 (350 л. с.), которое может стать достойным дополнением в ряду энергосредств.Будут представлены и современные почвообрабатывающие агрегаты. Назову лишь некоторые. Холдинг «Амкодор» выставляет культиватор полунавесной модульный с чизельными стойками КПМ-4,0 для рыхления почвы на глубину до 22 сантиметров, мульчирования поверхности почвы — до 8 сантиметров и прикатывания. Инженерно-техническим работникам будет интересна разработка ОАО «Щучинский ремонтный завод». Это дисковый лущильник ЛД-9 с мощной двойной рамой, что обеспечивает его прочность, надежность и позволяет использовать практически на любых типах почв. ЛД-9 может применяться и при обработке стерни зерновых культур, кукурузы, рапса и трав, выравнивать почвы при возделывании картофеля, клубники, свеклы и других культур.Кроме этого, представлен широкий спектр машин для заготовки, хранения и раздачи кормов. От холдинга «Гомсельмаш» — самоходная косилка КС-100 для скашивания, плющения и укладки в валок трав, зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и других культур. ОАО «Лидагропроммаш» выставляет широкозахватную модульную ротационную косилку КМР-9 для скашивания бобовых, бобово-злаковых и злаковых трав, а НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства — комплект сменных рабочих органов для погрузчика «Амкодор-352» для закладки и выгрузки кормов при хранении их в траншеях.И, конечно, представлены последние модификации наших флагманов в линейке кормоуборочной техники – высокопроизводительные комплексы КВК-8060 (600 л. с.) и КВК-800 (450 л. с.).Посетители выставки смогут ознакомиться с широкой линейкой сельхозмашин, агрегатов нашего и зарубежного производства, использующих в своей работе элементы точного земледелия, и изучить опыт применения технологий дистанционного мониторинга сельскохозяйственных угодий.— В связи с неблагоприятными погодными условиями в 2018 году, весенне-полевые работы начались на две недели позже прошлогодних, да и сложившихся в последнее десятилетие. Вместе с тем благодаря слаженной, хорошо организованной работе на местах отставание по темпам и объемам ликвидировано. На 28 мая яровой сев практически завершен: 99 процентов к плану на площади 2,5 миллиона гектаров, или 105 процентов к уровню 2017 года.Такие темпы работ, а также тот факт, что на 11 процентов больше внесено минудобрений, и при прочих равных сложившихся условиях года позволяют надеяться на результат не хуже 2017-го.Высокие температуры мая привели к созреванию кормовых и развитию основных сельхозкультур. Это позволяет прогнозировать более полноценный второй укос трав, более ранние сроки уборки хлебов. Соответственно, у аграриев будет больше времени на подготовку к осеннему севу и увеличатся сроки уборки осенью.Весенние полевые работы частично обеспечиваются бюджетными средствами, привлечены кредиты банков, включая льготные, а также собственные средства сельхозпредприятий. В январе—мае направлено 946 миллионов рублей на приобретение горюче-смазочных материалов, минудобрений, средств защиты растений, семян, ремонт и техобслуживание сельхозтехники, а также на известкование кислых почв. Удельный вес бюджетных расходов в общей сумме направленных на эти цели средств около 31 процента, или 296 миллионов рублей, льготных кредитов — 32 процента, или 298 миллионов, иных источников — 37 процентов, или 352 миллиона рублей.С 2015 года определены новые подходы по оказанию господдержки АПК. Бюджет финансирует общегосударственные мероприятия по госпрограммам в АПК, кроме того, средства выделяются сельхозорганизациям в виде выплат на единицу реализованной продукции, субсидий в текущую деятельность, субвенций на проведение мероприятий по поддержанию плодородия почв. Бюджетные средства выступают в качестве источников финансирования полевых работ, прежде всего весенне-полевого сева.Объемы господдержки АПК ежегодно определяются с учетом возможностей бюджетов, и есть тенденция к их сокращению. Например, если без учета расходов, направляемых на компенсацию потерь банков от предоставления льготных кредитов сельхозпредприятиям, господдержка на 1 гектар сельхозземель в 2005 году составляла 172 доллара, то в 2011-м — 149, а в 2017-м — 76 долларов.— 10 ноября 2017 года решением Совета ЕЭК утверждены Правила организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора). В пункте 15 этих Правил говорится: «При возникновении спорных ситуаций при проведении лабораторных исследований (испытаний) конечными результатами признаются результаты лабораторных исследований (испытаний), полученные в референтной лаборатории (центре). Наделение лабораторий (центров) референтными функциями и подтверждение компетентности референтных лабораторий (центров) осуществляются в порядке, установленном законодательством государств-членов».На площадке ЕЭК ведется работа по формированию института референтных лабораторий. Определяются критерии, на основании которых их возможно наделить референтными функциями. Определяется также и предварительный перечень лабораторий государств — членов ЕАЭС, которые возможно наделить названными выше функциями в области исследования пищевой продукции, подконтрольной ветеринарному надзору.— С министром сельского хозяйства Израиля для организации поставок мяса говядины и яйца куриного в Израиль договорились по актуализации ветеринарных сертификатов двух стран. А с руководством израильской компании «АгриГо» конкретно обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в свиноводстве, в частности, об участии компании в проекте по строительству свинокомплекса и селекционно-гибридного центра в Витебской области.Кроме этого, на встрече с представителями компании «Евростандарт» достигнута договоренность о проработке вопроса о поставках нашей мясо-молочной продукции на израильский рынок.— Сотрудничаем в отрасли мясного скотоводства, не исключая возможности использования опыта белорусской стороны в выращивании мясного скота на территории Грузии. Воплощаем проект по созданию в Дманисском районе Грузии селекционно-племенного центра животноводства на базе действующей молочно-товарной фермы с участием «Белплемживобъединения». Конкретно — помогаем в организации кормопроизводства, поставках племенного скота. Заключили контракт между РУСП «Минское племпредприятие» и грузинской компанией «Бук-Агро» на поставку племенной продукции и оказание консультационных услуг в этой области.Активно обсуждаем организацию в Грузии совместного предприятия по переработке белорусского мяса птицы. Напомню, во время визита министра охраны природы и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили в Беларусь прошли переговоры руководства ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» с представителями грузинской птицеводческой компании «Чирина» — бренд «Биу-Биу». Тогда же грузинским коллегам предложили рассмотреть возможность организации производства полуфабрикатов и готовой продукции из белорусского мяса птицы.С Таджикистаном плотно работаем по созданию совместного предприятия по производству молочных продуктов из нашего сырья и по нашим технологиям. Это позволит не только закрепить присутствие белорусской молочной промышленности на таджикском рынке, но и выйти с единым брендом на афганский, а также рынки сопредельных государств.В Сахалинской области Российской Федерации строим агрогородок и молочно-товарную ферму в селе Раздольном на 1000 голов крупного рогатого скота основного стада. На МТФ АО «Совхоз Корсаковский» специалистами «Гомельагрокомплекта» в полном объеме выполнены монтажные работы доильного и холодильного оборудования, далее — пусконаладочные работы и шеф-монтаж стойлового оборудования. Практически готовы все помещения, обслуживающие цеха, бетонные кормовые ямы. Летом начнем завозить первую партию скота, а к концу года комплекс планируется запустить на полную мощность.