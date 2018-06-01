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Михаил Русый о выставке БелАГРО, проблемах поставок продовольствия в Россию и мировой презентации белорусского АПК
02.06.2018 12:26 — Разное | Беларусь Сегодня
— На агропромышленной неделе пройдут международные специализированные выставки «Белагро-2018», «Белферма-2018» и «Белпродукт-2018». На них представлены экспонаты, отражающие передовые достижения в сельхозмашиностроении, животноводстве, рыбоводстве, растениеводстве и, конечно, аграрной науке. Крупнейшие белорусские производители и переработчики сельхозпродукции продемонстрируют свои достижения в области продовольственной и перерабатывающей промышленности. А на открытой площадке свои новинки выставят практически все предприятия, производящие сельхозтехнику.
География и количество участников выставки из года в год расширяются. Если в 2017 году мы принимали 507 компаний из 25 стран, то в 2018-м — 536 организаций из 28 стран мира: Австрии, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Израиля, Исландии, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, России, США — всех не перечислишь. Свои коллективные экспозиции представят Индия, Чехия, Пакистан, Центр поддержки экспорта Кировской области Российской Федерации, НАН Беларуси, РО «Белагросервис», «Белплемживобъединение», ГО «Белводхоз», Министерство промышленности Республики Беларусь.
— Среди известных международных выставочных событий «Белагро» выделяется широким спектром именно прикладных инноваций. Отразится ли на характере выставки общий курс Беларуси на внедрение цифровых технологий? Какие новинки мы готовы презентовать?
— Сегодня уровень развития технологий позволяет выпускать и эксплуатировать умные машины и оборудование, способные автоматически отслеживать выполнение технологического процесса. В то же время наличие таких машин недостаточно для реализации идей точного земледелия. Одинаковые условия могут быть обеспечены только объединением их в систему машин и оборудования, работающую как единый программно-аппаратный комплекс.
При этом точное земледелие и строится в первую очередь на анализе данных, получаемых из различных источников: химического анализа почвы, составления карт урожайности культур, аэрофотосъемки, спутниковой съемки, дистанционного мониторинга почвы и растений с помощью оборудования на сельхозмашинах, данных об урожайности за предыдущие годы.
— Всех, кто как-либо соприкасается с сельским хозяйством, интересует, что появляется на рынке и над чем работают инженеры-машиностроители? Может быть, что-то сегодня еще является идеей, но уже в ближайшее время мы увидим новую технику. И, кроме того, что нового разместят на стендах выставки наши ведущие НПЦ, перерабатывающие предприятия, сами сельхозпроизводители?
— На открытой площадке — экспозиция более чем из 300 образцов современной сельхозтехники. Свои новинки представляют и отечественные промпредприятия. ОАО «Минский тракторный завод» — опытный образец 500-сильного трактора, а также трактор «Беларус-3522» на гусеничном ходу. От холдинга «Гомсельмаш» — многофункциональное мобильное энергетическое средство МС-350 (350 л. с.), которое может стать достойным дополнением в ряду энергосредств.
Будут представлены и современные почвообрабатывающие агрегаты. Назову лишь некоторые. Холдинг «Амкодор» выставляет культиватор полунавесной модульный с чизельными стойками КПМ-4,0 для рыхления почвы на глубину до 22 сантиметров, мульчирования поверхности почвы — до 8 сантиметров и прикатывания. Инженерно-техническим работникам будет интересна разработка ОАО «Щучинский ремонтный завод». Это дисковый лущильник ЛД-9 с мощной двойной рамой, что обеспечивает его прочность, надежность и позволяет использовать практически на любых типах почв. ЛД-9 может применяться и при обработке стерни зерновых культур, кукурузы, рапса и трав, выравнивать почвы при возделывании картофеля, клубники, свеклы и других культур.
И, конечно, представлены последние модификации наших флагманов в линейке кормоуборочной техники – высокопроизводительные комплексы КВК-8060 (600 л. с.) и КВК-800 (450 л. с.).
Посетители выставки смогут ознакомиться с широкой линейкой сельхозмашин, агрегатов нашего и зарубежного производства, использующих в своей работе элементы точного земледелия, и изучить опыт применения технологий дистанционного мониторинга сельскохозяйственных угодий.
— Михаил Иванович, как оцениваете итоги посевной и каков ваш прогноз на 2018 сельхозгод? Очень важно в этом контексте уточнить, какова степень господдержки сельхозпроизводителей? Есть ли изменения в этом важном направлении?
— В связи с неблагоприятными погодными условиями в 2018 году, весенне-полевые работы начались на две недели позже прошлогодних, да и сложившихся в последнее десятилетие. Вместе с тем благодаря слаженной, хорошо организованной работе на местах отставание по темпам и объемам ликвидировано. На 28 мая яровой сев практически завершен: 99 процентов к плану на площади 2,5 миллиона гектаров, или 105 процентов к уровню 2017 года.
Высокие температуры мая привели к созреванию кормовых и развитию основных сельхозкультур. Это позволяет прогнозировать более полноценный второй укос трав, более ранние сроки уборки хлебов. Соответственно, у аграриев будет больше времени на подготовку к осеннему севу и увеличатся сроки уборки осенью.
Весенние полевые работы частично обеспечиваются бюджетными средствами, привлечены кредиты банков, включая льготные, а также собственные средства сельхозпредприятий. В январе—мае направлено 946 миллионов рублей на приобретение горюче-смазочных материалов, минудобрений, средств защиты растений, семян, ремонт и техобслуживание сельхозтехники, а также на известкование кислых почв. Удельный вес бюджетных расходов в общей сумме направленных на эти цели средств около 31 процента, или 296 миллионов рублей, льготных кредитов — 32 процента, или 298 миллионов, иных источников — 37 процентов, или 352 миллиона рублей.
С 2015 года определены новые подходы по оказанию господдержки АПК. Бюджет финансирует общегосударственные мероприятия по госпрограммам в АПК, кроме того, средства выделяются сельхозорганизациям в виде выплат на единицу реализованной продукции, субсидий в текущую деятельность, субвенций на проведение мероприятий по поддержанию плодородия почв. Бюджетные средства выступают в качестве источников финансирования полевых работ, прежде всего весенне-полевого сева.
Объемы господдержки АПК ежегодно определяются с учетом возможностей бюджетов, и есть тенденция к их сокращению. Например, если без учета расходов, направляемых на компенсацию потерь банков от предоставления льготных кредитов сельхозпредприятиям, господдержка на 1 гектар сельхозземель в 2005 году составляла 172 доллара, то в 2011-м — 149, а в 2017-м — 76 долларов.
— 10 ноября 2017 года решением Совета ЕЭК утверждены Правила организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора). В пункте 15 этих Правил говорится: «При возникновении спорных ситуаций при проведении лабораторных исследований (испытаний) конечными результатами признаются результаты лабораторных исследований (испытаний), полученные в референтной лаборатории (центре). Наделение лабораторий (центров) референтными функциями и подтверждение компетентности референтных лабораторий (центров) осуществляются в порядке, установленном законодательством государств-членов».
На площадке ЕЭК ведется работа по формированию института референтных лабораторий. Определяются критерии, на основании которых их возможно наделить референтными функциями. Определяется также и предварительный перечень лабораторий государств — членов ЕАЭС, которые возможно наделить названными выше функциями в области исследования пищевой продукции, подконтрольной ветеринарному надзору.
— Пользуясь случаем, хотелось бы поинтересоваться, каковы результаты деловой поездки в Израиль делегации и 6-го заседания совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству? Удалось ли достигнуть конкретных договоренностей по взаимовыгодной кооперации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с руководством израильской компании «АгриГо»?
— С министром сельского хозяйства Израиля для организации поставок мяса говядины и яйца куриного в Израиль договорились по актуализации ветеринарных сертификатов двух стран. А с руководством израильской компании «АгриГо» конкретно обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в свиноводстве, в частности, об участии компании в проекте по строительству свинокомплекса и селекционно-гибридного центра в Витебской области.
Кроме этого, на встрече с представителями компании «Евростандарт» достигнута договоренность о проработке вопроса о поставках нашей мясо-молочной продукции на израильский рынок.
— Сотрудничаем в отрасли мясного скотоводства, не исключая возможности использования опыта белорусской стороны в выращивании мясного скота на территории Грузии. Воплощаем проект по созданию в Дманисском районе Грузии селекционно-племенного центра животноводства на базе действующей молочно-товарной фермы с участием «Белплемживобъединения». Конкретно — помогаем в организации кормопроизводства, поставках племенного скота. Заключили контракт между РУСП «Минское племпредприятие» и грузинской компанией «Бук-Агро» на поставку племенной продукции и оказание консультационных услуг в этой области.
Активно обсуждаем организацию в Грузии совместного предприятия по переработке белорусского мяса птицы. Напомню, во время визита министра охраны природы и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили в Беларусь прошли переговоры руководства ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» с представителями грузинской птицеводческой компании «Чирина» — бренд «Биу-Биу». Тогда же грузинским коллегам предложили рассмотреть возможность организации производства полуфабрикатов и готовой продукции из белорусского мяса птицы.
С Таджикистаном плотно работаем по созданию совместного предприятия по производству молочных продуктов из нашего сырья и по нашим технологиям. Это позволит не только закрепить присутствие белорусской молочной промышленности на таджикском рынке, но и выйти с единым брендом на афганский, а также рынки сопредельных государств.
В Сахалинской области Российской Федерации строим агрогородок и молочно-товарную ферму в селе Раздольном на 1000 голов крупного рогатого скота основного стада. На МТФ АО «Совхоз Корсаковский» специалистами «Гомельагрокомплекта» в полном объеме выполнены монтажные работы доильного и холодильного оборудования, далее — пусконаладочные работы и шеф-монтаж стойлового оборудования. Практически готовы все помещения, обслуживающие цеха, бетонные кормовые ямы. Летом начнем завозить первую партию скота, а к концу года комплекс планируется запустить на полную мощность.
— Спасибо, Михаил Иванович, за интервью. Пожелаем успеха выставке и белорусскому АПК.
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Михаил Русый о выставке БелАГРО, проблемах поставок продовольствия в Россию и мировой презентации белорусского АПК
— На агропромышленной неделе пройдут международные специализированные выставки «Белагро-2018», «Белферма-2018» и «Белпродукт-2018». На них представлены экспонаты,...
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