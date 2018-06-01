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«Добро пожаловать» на 35 языках и орнамент на стенах Нового замка: ночной 3D-mapping на фестивале (+Видео)

02.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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«Добро пожаловать» на 35 языках и орнамент на стенах Нового замка: ночной 3D-mapping на фестивале (+Видео)

Фееричным завершением первого дня XII Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно стал ночной 3D-mapping на стенах Нового замка. 

  
 
Сразу же после фейерверка во дворик королевского замка устремились сотни гродненцев. И было ради чего. Проникновенная живая музыка сразу же окунала в атмосферу ожидания чуда. И оно свершилось! 

Восторг и восхищение. С такими чувствами гости праздника завороженно наблюдали за волшебным действом, что разворачивалось прямо на стенах Нового замка. Открылись импровизированные театральные кулисы и зрители замерли… Все, что происходило дальше, смотрели в полной тишине. Картинки сменяли одна другую. То «Добро пожаловать» на 35 языках, то причудливые национальные орнаменты, то виды города над Неманом, то вдруг взмыл в небо аист. Все это вызывало восторг и у детей, и у  взрослых. 

Отведенные на анимированное шоу минуты пролетели незаметно, оставив в душе теплый след. Одни зрители покидали площадку, освобождая место другим. 
«Добро пожаловать» на 35 языках и орнамент на стенах Нового замка: ночной 3D-mapping на фестивале (+Видео)

«Добро пожаловать» на 35 языках и орнамент на стенах Нового замка: ночной 3D-mapping на фестивале (+Видео)

Представление длилось до трех часов ночи. Теперь каждый, кто побывал у стен Нового замка в ночь с 1 на 2 июня, может с уверенностью сказать: оно того стоило! 

«Добро пожаловать» на 35 языках и орнамент на стенах Нового замка: ночной 3D-mapping на фестивале (+Видео)

 
Фото и видео Виталия ДЕРНЕЙКО
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 34
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Фееричным завершением первого дня XII Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно стал ночной 3D-mapping на стенах Нового замка.       Сразу же после...
 
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