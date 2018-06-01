«Добро пожаловать» на 35 языках и орнамент на стенах Нового замка: ночной 3D-mapping на фестивале (+Видео)





Сразу же после фейерверка во дворик королевского замка устремились сотни гродненцев. И было ради чего. Проникновенная живая музыка сразу же окунала в атмосферу ожидания чуда. И оно свершилось!

Восторг и восхищение. С такими чувствами гости праздника завороженно наблюдали за волшебным действом, что разворачивалось прямо на стенах Нового замка. Открылись импровизированные театральные кулисы и зрители замерли… Все, что происходило дальше, смотрели в полной тишине. Картинки сменяли одна другую. То «Добро пожаловать» на 35 языках, то причудливые национальные орнаменты, то виды города над Неманом, то вдруг взмыл в небо аист. Все это вызывало восторг и у детей, и у взрослых.

Отведенные на анимированное шоу минуты пролетели незаметно, оставив в душе теплый след. Одни зрители покидали площадку, освобождая место другим.









Представление длилось до трех часов ночи. Теперь каждый, кто побывал у стен Нового замка в ночь с 1 на 2 июня, может с уверенностью сказать: оно того стоило!



