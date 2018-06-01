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Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

02.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

В Гродненском медуниверситете в этом году бюджетных мест станет больше. По сравнению с прошлым годом на 20 человек здесь расширится план приема на специальность «Педиатрия» и на 25 человек больше смогут бесплатно получить образование по специальности «Медико-психологическое дело». 

 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

Юбилейный набор 

Нынешний набор в историю университета войдет как особенный. Он станет шестидесятым по счету. В 1958 году первыми студентами тогда еще медицинского института стали 250 человек. Первую лекцию для них прочитал профессор Минского медицинского института Давид Моисеевич Голуб. Интересно, что в стартовом для вуза учебном семестре число сотрудников на 9 открывшихся кафедрах не превышало 30 человек. 

– Сегодня Гродненский государственный медицинский университет – это большая и дружная семья из почти 4 тысяч студентов, свыше 500 преподавателей и около 23 тысяч выпускников, многие из которых занимают высокие должности и ответственные посты, – приводит цифры проректор по учебно-воспитательной работе Игорь Богданович.
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

За знаниями – с помощниками 

Главное для будущего медика – знания. Делятся ими со студентами сегодня 42 профессора и 156 доцентов. Пятеро сотрудиков вуза удостоены высокого звания «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь», а ректор ГрГМУ Виктор Снежицкий является членом-корреспондентом Национальной академии наук Республики Беларусь. Кстати, Виктор Александрович представляет Гродненщину в Совете Республики Национального Собрания Республики Беларусь. 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

В 2014 году университет вошел в список лучших вузов стран СНГ, а также в ТОР-500 лучших университетов мира по результатам рейтинга Worldwide Professional University Rankings RankPro (рейтинг университетов Международного совета ученых). Уже этот факт красноречиво характеризует динамику его развития, особенно прогрессивную в последнее время. В 2016 году, например, университет подтвердил звание лауреата Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, а год назад стал лауреатом премии Содружества Независимых Государств «За достижения в области качества продукции и услуг». 

– Мы не останавливаемся на достигнутом, – продолжает Игорь Богданович. – Не так давно в университете был создан факультет повышения квалификации и переподготовки. Практикующие врачи пополняют свои знания о способах и методах борьбы с различными болезнями, знакомятся с последними ноу-хау университетских ученых. С 2015 года многим гродненцам знаком адрес улица Ватутина, 4, где в профессорско-консультативном центре сегодня ведут прием медицинские светила ГрГМУ. 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании


В вузе стараются уделить должное внимание каждому учащемуся, и особенно актуально это на первых порах учебы. За каждой группой первокурсников всегда закреплен куратор из числа педагогов и студентов старших курсов. В тандеме они помогают делающим еще только первые шаги в непростую профессию студентам. 

Тандем факультетов 

За годы работы университета путевку в жизнь здесь получили более 20 тысяч новоиспеченных врачей. Еще 632 в торжественной атмосфере зачитают клятву Гиппократа в этом году. Без преувеличения для каждого из них родным за годы учебы стал один из факультетов вуза. 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

Самый старший из таких – лечебный факультет. Начиная с 1958 года, здесь готовят высококвалифицированных специалистов по двум профилям: хирургический и терапевтический. 

– После окончания учебы выпускники, имеющие хорошую и отличную успеваемость, проявившие склонность к научно-исследовательской работе, продолжают специа-лизироваться в более узких областях медицины во время учебы в аспирантуре и клинической ординатуре, – говорит Игорь Богданович. 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

На педиатрическом факультете готовят высококвалифицированных специалистов в области профилактики, диагностики и лечении заболеваний у детей. 

После шести лет обучения на медико-психологическом факультете выпускники получают квалификацию «врач» и распределяются по специальностям «врач-психиатр-нарколог», «врач-психотерапевт», «врач-невролог». 
Первыми местами работы для выпускников еще одного факультета – медико-диагностического – становятся только районные, областные учреждения здравоохранения, республиканские научно-практические центры. Здесь вчерашние студенты трудятся врачами лучевой, лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностик. А после первичной стажировки они могут работать врачами МРТ-диагностики и врачами-радиологами. 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

Знакомство с культурой разных стран 

В настоящее время в университете обучаются 4076 студентов. Среди них более 700 иностранных граждан из почти трех десятков зарубежных стран – их объединяет факультет иностранных учащихся. 

 Университет один из первых начал обучение на английском языке. Сейчас получают знания на нем около половины студентов факультета иностранных учащихся, – говорит Игорь Богданович. 

В медуниверситет приезжают учиться ребята из самых разных уголков планеты: Шри-Ланка, Нигерия, Туркменистан, Индия, Марокко. Каждый год в стенах университета проходит и свой полинациональный фестиваль – Дни национальных культур. Иностранные студенты знакомят зрителей с национальными особенностями, традициями и культурой своих родных стран. 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

Учеба в медуниверситете отнимает немало времени, но остается оно и на другие сферы. Наполнена яркими красками жизнь студентов всех факультетов с первого года обучения. Есть в университете литературный клуб и объединения для спортсменов, творческие кружки и коллективы, а также своя рок-группа и театр моды. 

 

 

Учебная «репетиция» для будущего врача 

В Гродненском медуниверситете с 2013 года открыта первая в республике лаборатория практического обучения. Она оснащена современными тренажерами и манекенами – симуляторами для освоения широкого спектра манипуляций и процедур. 

– Чтобы овладеть теорией, в распоряжении студентов книги, статьи, видеоматериалы, в том числе и издания нашего университета. Тренажеры же, моделирующие реальную ситуацию, – эффективный и безопасный способ для отработки практических умений, – поясняет проректор Игорь Богданович. 
 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании
Некоторые наглядные пособия сразу можно принять за настоящих пациентов. На самом деле это лишь муляжи, которые не просто точно повторяют размеры и форму человеческого тела, но и имеют управляющую компьютерную часть, автоматически воспроизводящую реалистичную реакцию на клинические манипуляции. Это позволяет моделировать разнообразные ситуации в различных областях: анестезиологии и реанимации, хирургии, терапии, акушерстве и гинекологии, педиатрии. 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании
Каждый месяц более тысячи студентов «репетируют» и закрепляют знания в университетской лаборатории. Расширяет такие возможности и анатомический музей, который расположен в вузовском корпусе в самом центре города. Кстати, он доступен для просмотра посетителям. 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

Точечная подготовка 

Делятся знаниями в медуниверситете не только с теми, кто уже сделал выбор в пользу профессии медика, но и с теми, кто это только планирует. 

 На протяжении всего учебного года у нас можно подготовиться к поступлению в вуз. Для школьников и слушателей, получивших общее среднее, профессионально-техническое и среднее специальное образование, в университете работает подготовительное отделение, – говорит заведующая отделением Елена Пугач. 

За прошедшие годы более 3000 его выпускников стали студентами университета, а после окончания ГрГМУ они успешно трудятся в самых различных отраслях здравоохранения. Многие из выпускников закончили аспирантуру, стали кандидатами, докторами наук и навсегда связали судьбу с родной альма-матер. 
 
Гродненский медуниверситет готовится к вступительной кампании

5 причин пойти учиться в Гродненский государственный медицинский университет: 

♦ Вы станете обладателем самой востребованной и уважаемой профессии – врач. 

♦ Вы получите высококачественное образование. 

♦ Вы получите диплом специалиста, который признается во всех странах мира. 

♦ Вы сможете реализовать все свои творческие способности, и ваша студенческая жизнь будет увлекательной и насыщенной. 

♦ Вы гарантированно будете трудоустроены. 
 
Екатерина МОТЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства
 
 
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В Гродненском медуниверситете в этом году бюджетных мест станет больше. По сравнению с прошлым годом на 20 человек здесь расширится план приема на специальность...
 
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