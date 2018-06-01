"Без профанации и погони за показателями". Какие районы вышли в лидеры по новым рабочим местам

Предприятия трудоустроили на новые рабочие места в первом квартале 16,3 тысячи человек. Это почти на 1130 человек больше, чем планировалось. Только Брестская область не выполнила план. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие районы и города лидируют по числу новых рабочих мест.

Ранее премьер-министр Андрей Кобяков заявил , что работа по созданию новых рабочих мест на предприятиях не должна превратиться в профанацию и погоню за показателями.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В статистике учитываются вновь созданные рабочие места за счет ввода новых производств и предприятий, в том числе включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности. При этом не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

План по новым рабочим местам провалила только Брестская область — 1280 вместо запланированных 1550. Остальные регионы перевыполнили.

Из районов больше всего новых рабочих мест в первом квартале создали Минском — 792, Дубровенском — 391, Борисовском — 248, Полоцком — 228, Молодечненском — 224, Лидском — 201.

Среди городов по этому показателю лидируют Минск — 6507 новых рабочих мест, Гомель — 1116, Витебск — 566, Гродно — 532, Брест — 507, Могилев — 389, Бобруйск — 364, Новополоцк — 133.

Напомним, за этот год в Беларуси, по прогнозам правительства, должно появиться 70 тысяч новых рабочих мест, больше всего — в Минске (28,7 тысячи).

Напомним, за прошлый год в стране планировалось создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту открыли — 69 807. Три региона не смогли выполнить прогноз — Минск, Минская и Могилевская области.

К примеру, в Минске планировалось за прошлый год создать 30 тысяч новых рабочих мест, а по факту — 28 940. Выполнить план не получилось, несмотря даже на задействованный административный ресурс.

Напомним, в прошлом году некоторым столичным компаниям власти рекомендовали принять на работу определенное количество нетрудоустроенных. Так, письма разослали более чем 200 крупнейшим организациям Советского района — коммерческим с численностью более 100 человек и всем государственным независимо от численности.

Местная вертикаль проводит недостаточную работу по созданию новых рабочих мест, заявил в августе прошлого года премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания у главы государства.

— Только две области выполнили те обязательства, прогнозные параметры, которые были определены на полугодие. Из 33 тысяч новых рабочих мест создано около 31 тысячи. Это очень серьезный звонок, потому что в 2016 году, когда был введен этот показатель, в начале 2017-го местные органы власти, облисполкомы очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается, — рассказал Андрей Кобяков.

В апреле прошлого года Андрей Кобяков заявил , что работа по созданию новых рабочих мест на предприятиях не должна превратиться в профанацию и погоню за показателями.

— Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с созданием новых рабочих мест. Знаю, что Комитет государственного контроля также имеет соответствующее поручение. Самое главное, чтобы эту работу не превратили в профанацию, погоню за показателями, отчеты на бумаге без реального исполнения задачи, — подчеркнул премьер-министр. Тогда же Андрей Кобяков обратил внимание на другую проблему: предприятия активнее увольняют работников, чем принимают новых.

Ранее в ГКГ заявляли , что сомневаются в достоверности некоторых данных по трудоустройству на новые рабочие места. Так, в 2016 году специалисты областного Комитета госконтроля Гродненской области посетили 128 организаций области, которые успешно отчитались в трудоустройстве 762 человек.

— В указанное число входят и 287 рабочих мест, созданных в бюджетных организациях. Но, на наш взгляд, это необоснованно, так как открытые там вакансии часто носят сезонный характер, — приводила пример заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета госконтроля Гродненской области Татьяна Слабыш.