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"Если сразу не можем заделать яму, засыпаем щебнем на пару дней". Как в Литве ремонтируют дороги

02.06.2018 12:36 — Разное | Tut.by  
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Среди всех наших стран-соседей самые лучшие дороги — в Литве. По крайней мере, так считают составители отчета о качестве дорог Всемирного экономического форума (WEF). Так, Литва заняла 37 место рейтинга (из 137 стран мира), Беларусь в нем вообще не представлена. AUTO.TUT.BY отправился к прибалтийским соседям посмотреть, как они справляются с бедой всех автомобилистов — ямочным ремонтом.


«Деньги ремонт — из бюджета, налога за пользование дорогами пока нет»

Согласно рейтингу о качестве дорог, Литва опередила не только своих самых близких соседей — Латвию и Эстонию — но и Россию (114 место в рейтинге) с Украиной (130 место). Кстати, лидирующие места принадлежат ОАЭ, Сингапуру, Швейцарии, Гонконгу и Нидерландам. Аутсайдеры, занявшие 136 и 137 места — Республики Конго и Мавритания.

Сами же литовцы свои дороги не считают образцовыми и утверждают, что дорожники не дорабатывают.

— Центральные трассы в Литве хорошие, но стоит съехать в сторону — много где есть ямы на которых автомобиль сильно трясет, также очень много залатанных мест. Такая же ситуация в Вильнюсе. Мне есть с чем сравнивать, я был в Германии, Великобритании, Норвегии, других странах. На их фоне дороги Литвы выглядят плохо. Даже у вас в Беларуси дороги лучше, в прошлом году я был в Минске, — категоричен житель Вильнюса Гедиминас Гудавичюс.

Кстати, недавно аудит литовских дорог проводили шведские эксперты и специалисты литовского Института исследования дорог и транспорта. Проверка показала, что 9 из 10 исследованных государственных дорог — некачественные.

По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, в Литве более 60 тыс. км дорог — это меньше, чем в Беларуси. Из них 21 тыс. км государственного значения, остальные — местные, за которые отвечают муниципалитеты (по нашему — райисполкомы).


Советник отдела обслуживания дорог и мостов Литовской дирекции автодорог Раймундас Индруленас

В 2018 году на содержание и текущий ремонт литовских государственных дорог выделено 89 млн евро, на реконструкцию и капитальный ремонт — 24 млн евро. И это не считая программы по «одеванию» в асфальт гравийных дорог (здесь заложены еще 53 млн евро).

К сведению, протяженность дорог общего пользования в Беларуси — 86 896 км, из которых почти 87% с твердым покрытием. При этом к республиканским автомобильным дорогам относится 15 917 километров, к местным автомобильным дорогам — 70 978 километров, более 11 тысяч км — местные грунтовые дороги. Из 15 919 км республиканских дорог почти 30% не соответствует нормам.

Согласно Закону Беларуси «О республиканском бюджете на 2018 год» на содержание и ремонт автомобильных дорог выделено более 202 млн рублей (больше 86 млн евро), на строительство и реконструкцию — более 42 млн рублей (более 18 млн евро), на капитальный ремонт — более 31 млн рублей (более 13 млн евро).

Получается, что дорог в Литве меньше, но тратят на них больше. Правда, дорожники считают, что денег все равно мало.

— Нужно эту сумму умножить на два, тогда можно будет работать современно и быстро, закупить новую технику и использовать передовые технологии в дорожном строительстве, — убежден советник отдела обслуживания дорог и мостов Литовской дирекции автодорог Раймундас Индруленас. — Средства нам поступают из бюджета. Никаких отчислений на дороги рядовые литовцы не делают, но Сейм рассматривает вопрос ввода налога за пользование дорогами. Конечно, люди возмущаются и не приветствуют эту идею.

«Для бетона у нас не тот климат»

К ремонту дорог после зимы литовские дорожники приступают, как только становится тепло и сухо. Ремонтируют дороги как государственные, так и частные литовские компании.


— Опыт государственно-частного партнерства в строительстве и содержании дороги у нас тоже есть. Возле Паланги идет восьмикилометровая дорога, которую строила частная фирма. После окончания строительства они 23 года должны ее содержать, а мы оплачивать их услуги. Но скорее всего, что повторять этот опыт дирекция больше не будет — очень дорого обходятся услуги частной фирмы. Посчитали и выяснили, что даже с привлечением кредитов наши специалисты сделали бы эти работы дешевле. Хотя, надо отдать должное частникам: построили и содержат дорогу они отлично.

А вот бетонных дорог, таких как в Беларуси, в Литве не будет — специалисты посчитали что этот материал не подходит им из-за климата.

— У нас есть одна бетонная дорога, построена она была очень давно, еще в советские времена. Сейчас она в плохом состоянии и мы объявили конкурс на строительство ее в асфальтобетоне. Бетон больше использовать мы не будем.

«Это большая редкость и ЧП, если автомобиль сбил дорожного рабочего»

AUTO.TUT.BY отправился в пригород Вильнюса, на старую минскую дорогу, по которой еще в советские времена в Литву приезжали гости из минского региона.

С ямами литовские дорожники борются по такой же технологии, как и белорусские. На участок выезжают рабочие и дорожная техника, место огораживается знаками.

— А дальше все уже давно известное и старое: там, где яма, фрезой вырезаем кусок асфальта, дальше рабочие продувают и выметают место, где будут класть латку, засыпается горячим асфальтом и закатывается катком, — рассказывает Гинтарас Костюкявичус, замдиректора подразделения по ремонту и содержанию дорог вильнюсского филиала, который отвечает за трассы, рядом с литовской столицей.


Гинтарас Костюкявичус, замдиректора подразделения по ремонту и содержанию дорог вильнюсского филиала

А вот у частных фирм, говорит Гинтарас Костюкявичус, есть более передовые технологии. Например, горячее ремиксирование асфальтобетона.

— Такой «комбайн» выезжает на проблемный участок дороги, например там, где образовалась колея. Машина оборудована горелками, которые нагревают асфальт в определенном месте, потом размягченный асфальт смешивается с небольшой частью новой асфальтобетонной смеси и снова засыпается на то же место, потом закатывается катком, — объясняет технологию простыми словами специалист. — При этом происходит регенерация нижних слоев асфальта и обновляется верхний слой. Работы производятся прямо на месте, ездить никуда не надо, благодаря этому экономится время и деньги на транспортировку на асфальтовый завод. Одна проблема — работы эти дорогие, поэтому привлекаем частников мы не так часто. А сами такие комплексы купить мы не можем из-за высокой стоимости.


Для текущего ремонта полностью загородную дорогу рабочие не закрывают: только одну или несколько полос, с перенаправлением автомобильного потока на соседнюю полосу.

— Огораживаем место ремонта мигалками, знаками и заборами, однако люди все равно умудряются иногда врезаться в дорожную технику. Чаще такое происходит на больших трассах из-за того, что водители засыпают за рулем.












А вот случаи, когда автомобиль сбивал дорожного рабочего, в Литве редкость.

— Ой, что вы! Таких ДТП по пальцам пересчитать. Если такое происходит, то это просто настоящее ЧП!

Кстати, литовские дорожники работают исключительно днем. Ночью дежурная бригада может выезжать только на аварийные случаи.

— Ручного труда у нас очень много. Ну, а что делать? Надо же кому-то поставить или почистить знак, спилить дерево. Хотя и техники у нас много, почти вся европейского производства. Но есть белорусские МАЗы, им лет по 15 и нормально работают!

Сами дорожники считают свою работу тяжелой, хоть и получают зарплату больше установленного прожиточного минимума.

— Тысячу евро зарабатываю, в сезон даже больше получается! Но за эти деньги такого наслушаешься на работе: и плюнут в тебя через окно машины и обзовут. Мол, перегородили дорогу не проехать! Ну, а мы-то в чем виноваты? Для людей же стараешься, раньше такого отношения не было… — сетует 57-летний дорожный рабочий Чеслав.

«В дождь асфальт не кладем, если не можем заделать яму сразу — засыпаем ее щебнем»

В Вильнюсе ремонт дорог делят между собой две компании: ЗАО Grinda, принадлежащее городской мэррии, и частная фирма. ЗАО Grinda создавалось еще до войны и раньше занималось только дорогами. Сейчас компания стала больше и ее сотрудники, , кроме кроме ремонта и обслуживания улиц и дворов литовской столицы, управляют сетями дождевой воды, организуют работу пляжей Вильнюса, ухаживают за бездомными животными, утилизируют шины, с улиц удаляют нефтепродукты, выполняют много других дел.

— Фактически, наша компания — это коммунальная служба, на которую возложены разные функции по наведению порядка и чистоты. Но вильнюсцам так удобно — обо всех своих проблемах они сообщают нам по единому номеру 1355 или через мобильное приложение, — рассказала специалист по связям с общественностью Довиле Лисаускайте.


Для ремонта вильнюсских дорог используется различная европейская техника: Wirtgen, Wogele, Hamm, Bomag, Bagela, ATC, New Holland, Gehl, Case Renault, Ford, MAN, VOLVO. Есть и несколько белорусских МАЗ. На предприятии много маленьких дорожных машин — иначе в городе они просто не смогли бы развернуться

Что касается дорог, то Grinda не только убирает, делает текущий и капитальные ремонты, но и строит новые улицы.

— В этом году зима был затяжная, поэтому к дорожным работам приступили только в конце апреля. Хотя наши дорожники ремонтируют дороги круглый год — в Литве, также как и в Беларуси, постоянно происходят перепады температуры: сегодня может быть мороз и снег, а завтра все растает. При такой погоде на дорогах часто образуются ямы, поэтому их приходится заделывать.

Ликвидировать зимой ямы — занятие неблагодарное. Весной все равно приходится повторно ремонтировать дорогу горячей асфальтовой смесью.

— Мы думали, как от этого уйти, и в этом году купили мобильный асфальтовый завод Bagela. Это рециклер, который перерабатывает старый асфальт в новую горячую асфальтовую смесь прямо на месте дорожных работ. После этого возвращаться весной для переделки не надо.
























































Довиле Лисаускайте отметила, что с приобретением Bagela производительность работ резко возросла. Например, в мае прошлого года, когда новой техники еще не было, после зимы дорожники ликвидировали около тысячи ям, а уже в в текущем году (когда Bagela начали использовать с февраля) к марту заделали около трех тысяч ям. В сезон дорожники не работают только во время больших дождей.

— Люди часто сообщают об образовавшихся на дорогах ямах. Мы выясняем, каких они размеров, как срочно нужен ремонт. Если сразу заделать яму не можем, то экстренно засыпаем щебнем, а еще через несколько дней ликвидируем.

Кстати, в Литве бывают случаи, что из-за ям на дорогах автомобили получают повреждения. Так же как и в Беларуси, факт происшествия должна зафиксировать полиция. Если будет признанко, что в произошедшем виновата определенная организация, то ущерб автовладельцу компенсируют.


Ремонт дорог в Вильнюсе могут делать и днем и ночью — это зависит от того, насколько интенсивный автомобильный трафик на конкретной улице. Если дорога загружена транспортом, то ремонтом дорожники займутся ночью. В спальных районах города и на окраине дорожные работы чаще всего проходят днем.

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Теги: Минск
 
 
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