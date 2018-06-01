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Более 100 человек было эвакуировано из поликлиники в Щучине
Сообщение о пожаре поступило вечером 1 июня. Очаг возгорания находился в рентгенологическом кабинете.
Пожар повредил оборудование, закопчены потолок и стены. Администрация сработала оперативно и эвакуировала людей ещё до приезда спасателей. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют. Одна из версий – короткое замыкание.
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Сообщение о пожаре поступило вечером 1 июня. Очаг возгорания находился в рентгенологическом кабинете.
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