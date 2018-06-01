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В Слуцком районе кроссовер Audi подрезал фуру - та съехала в кювет. ГАИ ищет очевидцев
02.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Утром 1 июня на автодороге Н9450, которая при строительстве Р23 является объездной транзита грузовых автомобилей, между деревнями Беличи и Октябрь произошёл съезд и опрокидывание большегруза в кювет.
Как сообщил водитель фуры, со стороны Болотчиц в направлении Челевич выехал чёрный кроссовер, предположительно Audi Q5 или Q7, который спровоцировал его во избежание столкновения вывернуть руль вправо. В результате опрокидывания пострадали только автомобиль и перевозимый груз.
Для установления всех обстоятельств аварии ГАИ Слуцкого РОВД обращается к гражданам, которые 1 июня около 08:00 могли видеть на указанном участке дороги чёрный Audi Q5 или Q7 автомобиль либо двигались с включённым видеорегистратором во встречном направлении.
Телефоны: 8(029)346-61-72 или 102.
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Утром 1 июня на автодороге Н9450, которая при строительстве Р23 является объездной транзита грузовых автомобилей, произошёл съезд и опрокидывание большегруза в...
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