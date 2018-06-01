ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцком районе кроссовер Audi подрезал фуру - та съехала в кювет. ГАИ ищет очевидцев

02.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A


Утром 1 июня на автодороге Н9450, которая при строительстве Р23 является объездной транзита грузовых автомобилей, между деревнями Беличи и Октябрь произошёл съезд и опрокидывание большегруза в кювет. 

Как сообщил водитель фуры, со стороны Болотчиц в направлении Челевич выехал чёрный кроссовер, предположительно Audi Q5 или Q7, который спровоцировал его во избежание столкновения вывернуть руль вправо. В результате опрокидывания пострадали только автомобиль и перевозимый груз. 

Для установления всех обстоятельств аварии ГАИ Слуцкого РОВД обращается к гражданам, которые 1 июня около 08:00 могли видеть на указанном участке дороги чёрный Audi Q5 или Q7 автомобиль либо двигались с включённым видеорегистратором  во встречном направлении.

Телефоны: 8(029)346-61-72 или 102.

В Слуцком районе кроссовер Audi подрезал фуру - та съехала в кювет. ГАИ ищет очевидцев


В Слуцком районе кроссовер Audi подрезал фуру - та съехала в кювет. ГАИ ищет очевидцев


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 1 июня на автодороге Н9450, которая при строительстве Р23 является объездной транзита грузовых автомобилей, произошёл съезд и опрокидывание большегруза в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о своем помощнике: Вел себя как настояший бандит. И таких в моем окружении десятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика