 К лету готовы!





Прошел смотр готовности учреждений общего среднего и дошкольного образования к летнему оздоровительному сезону.

В состав комиссии входили заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов, специалисты отдела образования, спорта и туризма, представители районного центра гигиены и эпидемиологии, РОЧС, энергоинспекции.



Особое внимание обращалось на безопасность и условия пребывания детей в учреждениях образования. Не остались в стороне вопросы организации питания и размещения учащихся. В ходе данного мероприятия были даны рекомендации по улучшению условий оздоровления детей.

По итогам проверки было установлено, что все учреждения образования района готовы к летней оздоровительной кампании.





Снежана ЖУРНЕВИЧ.

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