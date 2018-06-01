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К лету готовы!
02.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Прошел смотр готовности учреждений общего среднего и дошкольного образования к летнему оздоровительному сезону.
В состав комиссии входили заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов, специалисты отдела образования, спорта и туризма, представители районного центра гигиены и эпидемиологии, РОЧС, энергоинспекции.
Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
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Прошел смотр готовности учреждений общего среднего и дошкольного образования к летнему оздоровительному сезону.
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