​Уголовное дело возбуждено по факту пожара в здании ФОК в Миорах

В отношении двух работников местного ПМК возбуждено уголовное дело по ст.219 УК по факту уничтожения имущества по неосторожности.

Подозреваемыми в деле являются бетонщик 1962 года рождения и плотник-бетонщик 1967 года рождения, которые проводили 1 июня работы на крыше ФОКа.

Обстоятельства пожара выясняются, а также сумма причинённого ущерба.