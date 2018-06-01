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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в здании ФОК в Миорах
В отношении двух работников местного ПМК возбуждено уголовное дело по ст.219 УК по факту уничтожения имущества по неосторожности.
Подозреваемыми в деле являются бетонщик 1962 года рождения и плотник-бетонщик 1967 года рождения, которые проводили 1 июня работы на крыше ФОКа.
Обстоятельства пожара выясняются, а также сумма причинённого ущерба.
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В отношении двух работников местного ПМК возбуждено уголовное дело по ст.219 УК по факту уничтожения имущества по неосторожности.
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