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3 июня в некоторых районах Беларуси пройдут дожди с грозами
Новости Беларуси. 3 июня в Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами.
Как сообщает Белгидромет, в республике ожидается переменная облачность.
В ночное и утреннее время суток на отдельных территориях страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днём в основном без осадков.
Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, во время гроз – порывистый.
Ночью и утром столбик термометра опустится до +12… +17°С, днём на улицах потеплеет до +24… +29°С.
В конце весны 2018 года в Беларуси были обновлены некоторые температурные рекорды.
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Новости Беларуси. 3 июня в Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами. Как сообщает Белгидромет, в республике ожидается переменная облачность. В ночное...
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