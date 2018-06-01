|
В США около 200 человек отравились салатом, пятеро погибли
Новости США. В США около 200 человек отравились из-за заражённого салата-латука. Пять человек погибли, не менее 89 – госпитализированы.
По
Первая смерть из-за отравления произошла в Калифорнии. 1 июня в США сообщили о ещё четырёх погибших: один человек в Арканзасе, один – в Нью-Йорке, два – в Миннесоте.
Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США, первые случаи были зафиксированы в марте, последние заражения – 12 мая. В мае заражённый салат всё ещё продавался. Некоторые из пострадавших утверждали, что не ели овощ, но общались с теми, кто его употреблял.
Весной 2018 года в Иране люди стали жертвами массового отравления грибами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США около 200 человек отравились из-за заражённого салата-латука. Пять человек погибли, не менее 89 – госпитализированы. По сведениям Associated...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)