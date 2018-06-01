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Лукашенко о своем помощнике: Вел себя как настояший бандит. И таких в моем окружении десятки

02.06.2018 13:04 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание своего помощника - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, а также анонсировал новые громкие задержания коррупционеров из его окружения.

Лукашенко о своем помощнике: Вел себя как настояший бандит. И таких в моем окружении десятки
"Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, - рассказал Лукашенко. - Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел. - Прим. БЕЛТА). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило".

По словам Лукашенко, когда ему доложили об этом, он сказал о необходимости выявления исключительного факта, который бы подтвердил соответствующую противоправную деятельность. "Прошло определенное время - 200 тыс. долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною", - цитирует Лукашенко БелТА.


Лукашенко также проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения. "Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ. - Прим. БЕЛТА) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим", - заявил он.

"Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо", - подчеркнул он.

При этом Лукашенко отметил, что ему неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией. "Но я ведь в послании народу и парламенту не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт, а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов", - сказал Лукашенко.



 
 
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Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание своего помощника - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, а...
 
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