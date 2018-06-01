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Вырубают здоровые и не замечают гнилые: в Минске дерево рухнуло прямо перед водителем
Клен буквально сгнил у основания и поэтому упасть ему не составило труда.
Дерево медленно кренилось, забрасывая проезжую часть ветками. Окончательно упасть ему не дали другие деревья.
Все произошло вечером в четверг, во 2-м переулке Розы Люксембург, передает
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Клен буквально сгнил у основания и поэтому упасть ему не составило труда.
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