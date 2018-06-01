Она была оформлена с использованием 958 дронов, с помощью которых в воздухе было начертано название американского журнала и его окантовка.









Дроны компании «Интел», были также задействованы во время зимних Олимпийских игр. Они появляются в виде ярких точек на фоне ночного неба и могут быть запрограммированы для создания всевозможных узнаваемых форм и конструкций.



