Жильцы дома по улице Гоголя отказались от строительства автостоянки во дворе. Почему?

Пару недель назад на дверях подъездов дома № 68 по улице Гоголя появилось объявление о том, что состоится собрание по поводу оборудования площадки для стоянки автомобилей. На встречу с жильцами, чтобы изучить их мнение, пришли работники ЖЭС №2. Немного истории по этому вопросу.



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Когда 50 лет назад был построен дом, во дворе не было запланировано ни одного места для стоянки автомобилей. Заасфальтирована была лишь узкая полоса, достаточная для проезда одного автомобиля. Наверное, этого хватало, потому, что со двора можно было выехать сразу на три улицы: Гоголя, Куйбышева и Советскую (тогда она не была ещё пешеходной). Автомобили, а точнее, мотоколяски, любовно называемые в народе «инвалидками», имели лишь несколько ветеранов войны. Для них прямо во дворе были построены гаражи. Теперь времена изменились, и при проектировании новых домов машино-места на парковке рассчитываются по количеству квартир.

Казалось бы, жильцы дома должны радоваться, что им предлагают оборудовать стоянку. Уже как бы и место выделено, часть зеленой зоны разделена молодыми кленами на две части. Чтобы не мешали, убраны старые пеньки. Только вот вариант ЖЭСа не устроил народ. Предлагают отсыпать парковку гравием и щебёнкой и на этом закончить косметическое благоустройство двора. Если это произойдёт, 1000-летие Бреста жители дома, выходящего фасадом на аллею фонарей, будут встречать в разрухе. Двор давно нуждается в комплексной реконструкции.



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На асфальте огромные ямы, которые закладывают камнями. А из-за того, что неправильно сделаны уклоны, даже после небольшого дождика подъезды № 2 и 3 остаются практически отрезаны от «большой земли» (см. фото). Первому подъезду, можно сказать, повезло - при ремонте здания, закончившемся в этом году вместе с отмосткой, проектировщики не пожалели десяток квадратных метров бетонной плитки на дорожку (фото). Когда вводили в эксплуатацию хореографическое училище им. Погодина, соседствующее с домом № 68, в ожидании высоких гостей во двор приезжала машина, делающая улучшение асфальта.

Посыпали мелкие камешки, которые полили горячей смолой. За год - другой всё улучшение испарилось. Несколько лет назад ЖЭС высыпал кучу щебня на место предполагаемой парковки, сейчас от этих камешков и следа не найдёшь. Другой вопрос, который поднимали жильцы на собрании, - это всё возрастающий трафик машин через двор. Водителям, едущим к хореографическому училищу, в офисные помещения, расположенные рядом с торговым центром Дидас Персия, удобнее заезжать с улицы Куйбышева и проехать через злополучный двор.

Ведь на улице Гоголя в час пик бывают пробки и заехать с той стороны бывает проблематично. Пока шло собрание через толпу жильцов с интервалом в несколько минут сновали иномарки. Жители предложили ограничить проезд через двор со стороны Куйбышева какими-либо препятствиями, но, оказывается, по противопожарным нормам это невозможно - должно быть круговое движение вокруг дома. Как вариант, можно сделать небольшую зелёную зону, преодолеваемую пожарной машиной (кустики, цветочки, травка) или хотя бы повесить знак «Движение запрещено!».

Одна из женщин с ограниченными особенностями здоровья обратилась к коммунальщикам, чтобы во втором подъезде сделали нормальные перила на лестнице, ведущей на площадку первого этажа. Оказывается, в родном ЖЭС даже газосварщика нет. А перила какие-никакие всё же имеются. Все собравшиеся подписали бумагу с отказом от строительства автомобильной стоянки. Видно, народ решил подождать ещё лет 50 - к очередной круглой дате может благоустройство и сделают.