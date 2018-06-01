Щенок застрял в смоле. Спасатели откликнулись на призыв о помощи и вызволили бедолагу

Утром 31 мая в пожарную аварийно-спасательную часть №5 Брестского РОЧС, находящуюся в свободной экономической зоне «Брест», позвонили из соседней организации и сказали, что слышат, как долго неподалёку скулит собака. Что-то с ней произошло. На место выехали спасатели и возле взлётной полосы аэропорта обнаружили щенка, который застрял в смоле и жалобно скулил, каждое мгновение цепляясь за жизнь.



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Работники МЧС принялись за дело и стали вытаскивать несчастного щенка.

"Проблема была в том, что после холодной ночи по этому битуму можно было ходить. Он был твердый, как асфальт. А ещё под щенком была яма. Ему повезло, что морда лежала на мелком участке. Ещё пару часов, и его бы втянуло ещё глубже", - прокомментировал произошедшее начальник 1-й дежурной смены Мирослав Давидчик.



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Спасатели работали час. С помощью шанцевого инструмента им удалось достать щенка. Однако он не мог пошевелиться и был обессилен. Его необходимо было отмыть. Никто из обнаруживших бедного щенка не взял на себя ответственность за его спасение, так как было непонятно, как ему можно помочь. Пожарные забрали его к себе в часть, а оттуда связались с волонтерами организации "Доброта в Бресте".



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Волонтеры отозвались на просьбу о помощи и примчались к спасателям. Вскоре они доставили щенка в ветклинику, где время на спасение шло на минуты. Пострадавшего пса было очень трудно очистить. Волонтеры призывали жителей города оказать помощь в спасении щенка. Его оттирали подсолнечным маслом, но свободных рук было мало. У щенка была сильная интоксикация из-за смоляной корки. Боле того, его состояние было близко к критическому - он полностью обезвожен, у него сломаны лапки и хвост. За его жизнь боролись практически целый день.



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Теперь можно сказать, что щенок "родился в рубашке" - он спасен и освобожден из смолянистого "капкана". Позже он стал пить и есть. Теперь он находится в надежных руках добрых людей. Спасибо всем, кто не прошел мимо и приложил руку к спасению жизни!