|
Небо порадовало брестчан дождём и красивыми тучками
02.06.2018 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня город Брест под дождём. Долгожданным дождём. И кроме просто воды с неба, оно нас порадовало сегодня необычными облаками.
Подобное явление называется в метеорологии - конвекционная ячейка. Обычно они бывают более зрелищные, наша, возможно, совсем небольшая, что хорошо - меньше последствий.
Смотрите сами.
Больше фотографий под спойлером
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня город Брест под дождём. Долгожданным дождём. И кроме просто воды с неба, оно нас порадовало сегодня необычными облаками. Подобное явление называется в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)