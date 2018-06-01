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Небо порадовало брестчан дождём и красивыми тучками

02.06.2018 13:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня город Брест под дождём. Долгожданным дождём. И кроме просто воды с неба, оно нас порадовало сегодня необычными облаками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56063.php

Небо порадовало брестчан дождём и красивыми тучками

 

Подобное явление называется в метеорологии - конвекционная ячейка. Обычно они бывают более зрелищные, наша, возможно, совсем небольшая, что хорошо - меньше последствий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56063.php

Небо порадовало брестчан дождём и красивыми тучками

Смотрите сами.

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Теги: Брест
 
 
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Сегодня город Брест под дождём. Долгожданным дождём. И кроме просто воды с неба, оно нас порадовало сегодня необычными облаками. Подобное явление называется в...
 
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