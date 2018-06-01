Небо порадовало брестчан дождём и красивыми тучками

Сегодня город Брест под дождём. Долгожданным дождём. И кроме просто воды с неба, оно нас порадовало сегодня необычными облаками.



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Подобное явление называется в метеорологии - конвекционная ячейка. Обычно они бывают более зрелищные, наша, возможно, совсем небольшая, что хорошо - меньше последствий.



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