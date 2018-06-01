Более 230 человек эвакуировали с ж/д вокзала в Гомеле из-за сообщения о минировании

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 230 человек эвакуировали с железнодорожного вокзала в Гомеле из-за сообщения о минировании, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"Сегодня, в 7.41 на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции Гомель заминирован. В результате оперативно принятых мер сотрудниками милиции из зданий двух железнодорожных вокзалов эвакуировано 234 человека. Нарядами Гомельского ОВД на транспорте обследована вся территория. Взрывных устройств обнаружено не было", - рассказали в УВД.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что сообщение о минировании поступило от неработающего гомельчанина 1979 года рождения.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в ситуации, выясняют все обстоятельства произошедшего.-0-