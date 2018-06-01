Белорусские пограничники помогли снизить наплыв нелегалов в страны ЕС - Лукашенко

Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу в Бресте.

"Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности", - цитирует А.Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства обратил внимание, что, находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию, Беларусь является партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов.

"Нашим военнослужащим удалось значительно снизить наплыв нелегальных мигрантов в государства Евросоюза. Систематически на границе выявляются лица, находящиеся в международном розыске. Совместно с другими правоохранительными органами регулярно вскрываются каналы наркотрафика", - подчеркнул президент..

А.Лукашенко констатировал, что сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо, военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси.

Президент заметил, что сегодня, как и сто лет назад, обеспечить надежную безопасность на границе без поддержки местного населения невозможно. Поэтому необходимо все время совершенствовать взаимодействие с жителями приграничья.

"У нас нормальные люди, которые всегда готовы помочь", - сказал А.Лукашенко.