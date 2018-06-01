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Лукашенко пообещал рассказать о новых коррупционных разоблачениях чиновников

02.06.2018 12:44 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на днях общественности будут предоставлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях.

Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (прессе -  ИФ) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим", - сказал А.Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник Президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо", - отметил глава государства.

"Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник Президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо", - подчеркнул глава государства.

А.Лукашенко отметил, что ему,  неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией. "Но я ведь в послании народу и парламенту не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт, а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов", - подчеркнул он.

"Как на меня можно обижаться, если я, назначая людей, об этом постоянно их предупреждаю. Но это их судьба. Поэтому удивляться не надо. Со всеми будет то же самое, если будет обнаружено", -добавил президент.

А.Лукашенко также рассказал подробности дела задержанного на текущей неделе помощника президента Беларуси, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. "Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить", - сказал глава государства.

По слова президента, С.Ровнейко общаясь с бизнесменами, вел себя как "барчук". "Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило", - заметил А.Лукашенко.

По словам главы государства, когда ему доложили об этом, он сказал о необходимости выявления исключительного факта, который бы подтвердил соответствующую противоправную деятельность. "Прошло определенное время - $200 тыс. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною", - рассказал президент.

Как сообщалось, на текущей неделе Комитет госбезопасности республики задержал помощника президента Беларуси, инспектор по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тыс.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на днях общественности будут предоставлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях.
 
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