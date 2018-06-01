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Хоккеист сборной Латвии получил российское гражданство и не будет играть за национальную команду

02.06.2018 13:57 — Разное | Tut.by  
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Защитник Оскар Бартулис отказался от латвийского гражданства, и со следующего сезона 31-летний хоккеист будет выступать в КХЛ как россиянин, сообщает sportacentrs.com.

Фото: sochi2014.iihf.com

Он письменно известил Латвийскую хоккейную федерацию о получении российского паспорта. Это исключает его выступления за сборную Латвии, поскольку в 2013 году был принят закон о том, что двойное гражданство с Россией невозможно для граждан Латвии.

Минувший сезон Оскар Бартулис начинал во владивостокском «Адмирале», а затем перешел в уфимский «Салават Юлаев». В 42 матчах регулярного сезона КХЛ на его счету 6 (0+6) очков. В плей-офф Бартулис сыграл 4 матча. По окончании сезона «Салават Юлаев» объявил о расставании с защитником.

Оскар Бартулис отказался от выступления на ЧМ-2018 в Дании. Прежде он играл за сборную Латвии на трех чемпионатах мира (2005, 2009, 2012), где провел 11 матчей, набрав 3 (1+2) очка. На Олимпиадах 2010 и 2014 годов сыграл 9 поединков и заработал 1 (1+0) результативный балл.

6 минувших сезонов Бартулис играл в КХЛ за украинский «Донбасс» (2012−2014), казахстанский «Барыс» (2014/15), российские «Адмирал» (2015−2018) и «Салават Юлаев» (2018).

Участник Матча звезд КХЛ (2016).

Обладатель Континентального кубка-2013 в составе «Донбасса».

В 2005 году на драфте НХЛ был выбран «Филадельфией» в 3-м раунде плд 91-м номером.

За два сезона в «Филадельфии» провел в регулярных чемпионатах НХЛ 66 матчей и заработал 9 (1+8) очков. В сезоне-2009/10 провел 7 матчей в Кубке Стэнли, добравшись с «Филадельфией» до финала Кубка Стэнли.

 
 
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Защитник Оскар Бартулис отказался от латвийского гражданства, и со следующего сезона 31-летний хоккеист будет выступать в КХЛ как россиянин.
 
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